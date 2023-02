“Perdónenme, voy a acompañar a mi hermanita”, las impactantes cartas de las gemelas argentinas que se lanzaron de un edificio en España

El pasado 21 de febrero, dos hermanas gemelas de 12 años, oriundas de Argentina, cayeron por el balcón de un edificio en Barcelona, en la zona de Sallent, a las 4:00 de la tarde. Una de ellas murió instantáneamente, la otra se encuentra en estado grave. Ahora se conocen las impactantes cartas que dejaron, antes de tomar la triste decisión de acabar con su vida juntas.

La menor que sobrevivió fue trasladada en estado grave al hospital Parc Taulí de Sabadell, donde permanece hospitalizada. De acuerdo con las declaraciones de un vecino y familiar que habló con el medio español Días Tele, la menor no sufrió ningún impacto en la cabeza y gracias a eso habría sobrevivido.

Barcelona, España. La familia se había instalado en España desde el año 2019. - Foto: AP

¿Qué pasó?

En el momento de la caída el padre se encontraba en otra habitación del apartamento y la madre no estaba en la vivienda. De acuerdo con los vecinos, la familia no llevaba mucho tiempo viviendo allí.

Según los indicios que había encontrado la policía, inicialmente se habló de que las niñas podrían haber sido víctimas de bullying en el colegio al que asistían, pero la policía catalana descartó antes de conocer las cartas, que este fuera el caso.

Esto a pesar de que según las propias autoridades, ambas hermanas estaban recibiendo atención por los servicios psicológicos del colegio, el instituto Llobregat de Sallent, dado que recientemente se acababan de mudar.

Una de las hermanas sufría de acoso por identidad sexual, la otra hermana gemela decidió acompañarla en su decisión. - Foto: Bullying, acoso escolar matoneo

La policía había comenzado a investigar posibles causas al interior del hogar, que hubieran resultado en el trágico suceso, pero hoy se sabe gracias a las cartas que la causa del suicidio de una, e intento de suicidio de la otra, fue el acoso escolar, una causa a la que aparentemente ni el colegio ni la comunidad, habría prestado suficiente atención.

¿Qué decían las cartas?

De acuerdo con varios medios españoles y argentinos, las niñas escribieron que sufrían acoso escolar por dos motivos, uno por su acento argentino y dos, porque Alana, una de ellas, estaba sufriendo un momento mental difícil mientras asumía su nueva identidad sexual. La joven se había identificado recientemente como Iván y se había cortado el pelo: “me siento incomprendido”, escribió en su carta.

Según una publicación del medio español Telecinco, en el texto dejado por Alana la adolescente expresó que se había rendido: “Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir’”.

En el colegio Alana recibía de manera peyorativa el apoyo de Ivana, después de haber decidido cambiar su nombre su nombre a Iván. - Foto: AP. Andrea Comas.

Lo más impactante del caso es que su hermana Leila, gemela, decide acompañarla en su decisión, acabando ella también con su vida: “Disculpas a todos, ustedes saben de lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar adonde ella quiere”, señaló Leila en su propia carta.

Quería volver a Argentina

De acuerdo con varios medios argentinos, la joven habría hablado con abuelo en Mar del Plata, Argentina recientemente, diciendo: “Abuelo quiero volver”. La familia vivía en España desde 2019. Se habían trasladado antes de la pandemia, que los puso en una situación difícil económicamente, de la que se estaban reponiendo recientemente, dado que la mamá había conseguido trabajo como camarera.

De acuerdo con el medio Voz Populi, toda la familia en Argentina está en schock. La abuela de las niñas declaró: “Ella venía sufriendo. Ella tomó la decisión y Leila la acompañó. Mi hijo (papá de las niñas) no puede entender como en su cabecita tomaron esta decisión”.

La mujer relató que la niña que murió fue Alana, quien sufría el peor caso de acoso por su identidad sexual. Leila mientras tanto, se aferró a la vida: “Cuando cayó, ella puso las manitas para abajo y se aferró a la vida. Alanita quería morir y murió en el acto”, dijo la abuela.

Quien requiera ayuda sicológica por ideación suicida se puede comunicar en Colombia a la LÍNEA NACIONAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA: marcar de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo) el número 192. LÍNEA 106 “El poder de ser escuchado” Chat por WhatsApp: 3007548933. Marcar de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo en Bogotá) el número 106. Escribir un correo electrónico al email: linea106@saludcapital.gov.co. Redes sociales Fan Page Facebook/linea106 o Ask: Linea106.