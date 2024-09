Israel acaba uno a uno a los jefes del temido grupo terrorista Hezbolá: “La mayoría fueron eliminados”

El ejército israelí afirmó el sábado que “la mayoría de los líderes de Hezbolá fueron eliminados” después de haber anunciado la muerte de Hasán Nasralá, líder del movimiento islamista libanés, que no confirmó esta información. El ejército israelí también indicó el sábado que había bombardeado durante la noche más de 140 posiciones de Hezbolá en Líbano, desde donde el movimiento islamista libanés dispara cohetes contra Israel en apoyo a su aliado Hamás en la Franja de Gaza.

(Photo by Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images