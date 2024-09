Jaime Bayly estalla contra Edmundo González, tras llegar a España como asilado: “no me odien por favor, debo ser franco”

Tras lo anterior, el periodista y presentador peruano Jaime Bayly estalló contra Edmundo González y hasta pidió: “No me odien por favor, debo ser franco”.

“Comprendo, claro, que estaba asustado. Cómo no entenderlo. Habían dictado orden de captura contra él, pero ya estaba refugiado en la Embajada española. Hemos venido a saber que todo el mes de agosto don Edmundo, a quien yo veo con mucho respeto y admiración, había estado escondido en la Embajada de Países Bajos, en Caracas, y a partir del jueves 5 de septiembre se mudó de esa Embajada a la española. Don Edmundo ya estaba protegido, resguardado en la Embajada española ”, dijo Bayly.

“Está claro que don Edmundo es un diplomático, un hombre tranquilo, de buen corazón, de buena entraña, pero no es un gran líder político. Fue un líder elegido un poco por las circunstancias, por el azar para ser candidato. Y lo había hecho muy bien, pero creo que esta partida al exilio forzado, que es una partida dictada principalmente por el miedo, el temor, la angustia, de pensar que iban a encarcelarlo, es un paso en falso. Deja descolocada a María Corina, da la espalda a todos aquellos que votaron y confiaron en él, y que pensaron que él no se iba a rendir, no iba a tirar la toalla”, señaló Bayly.