Javier Milei, el ‘león libertario’ de la derecha que fue elegido nuevo presidente de Argentina. Reviva su entrevista en SEMANA

Javier Milei: En principio, porque lo que uno observa es que en Argentina, del mismo modo que en todo el mundo, el statu quo se volvió de izquierda, entonces hay toda una rebelión natural. El inicio fue precisamente con los jóvenes, porque, primero, son naturalmente rebeldes al statu quo y, segundo, porque tienen menos tiempo de adoctrinamiento en la educación pública. Después, por el rol fundamental que tienen las redes sociales. Hoy, cuando un profesor intenta adoctrinar a un alumno, lo que hacen los chicos es ir y chequear en internet. Y después hubo toda una revalorización de la libertad a partir de las cuarentenas cavernícolas de la pandemia. Nosotros no nos presentamos como antisistema porque nosotros estamos compitiendo dentro de las reglas del sistema, pero lo que venimos es a barrer con el statu quo, esos políticos ladrones que se aprovechan de las personas para ellos llevar una vida fabulosa.

SEMANA: ¿Qué lo trae a Colombia? Aquí no hay un movimiento libertario como tal.

J.M.: Yo considero que de ninguna manera deben votar a Petro, no tienen que permitir que llegue el socialismo del siglo XXI al poder, eso es lo que ustedes tienen que lograr. Si el vehículo es Hernández, que sea Hernández.

J.M.: Estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, cada vez más personas se acercan a nuestro movimiento, que se llama La Libertad Avanza. Ya no es solo una expresión que contiene a jóvenes, sino que ya, por ejemplo, dos cuartos de la población, o sea, el segmento más joven muestra que lo lideramos ampliamente con 60 por ciento de imagen positiva. Mientras que el candidato o la persona que sigue más cerca está 30 puntos abajo nuestro. Pero no solo tenemos una alta imagen positiva. Tenemos también una situación de alta intención de voto. En este momento seríamos, en términos individuales, la posición más elegida por los argentinos, lo que implica que, si llegamos a la segunda vuelta, no hay ninguna duda de que yo voy a ser el próximo presidente del país.