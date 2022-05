Argentina: Javier Milei ya tiene partido para aspirar a las elecciones presidenciales de 2023

A un año exacto de las elecciones presidenciales en las que Argentina decidirá el nombre del sucesor en la Casa Rosada, comienzan a calentarse los motores para dichas elecciones y, con ello, el nombre de los posibles aspirantes.

Precisamente, el pasado fin de semana, mientras que en Colombia se llevaba a cabo la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Argentina se realizaba la Convención Nacional del Partido Demócrata de ese país, cuyos miembros se reunieron en la ciudad de Buenos Aires para definir la hoja de ruta que seguirán de cara a la carrera por la Presidencia, anunciando su respaldo y eventual aval al actual diputado Javier Milei, miembro del movimiento libertario Libertad Avanza, y quien se perfila como uno de los favoritos para las justas de 2023.

La decisión del Partido Demócrata de Argentina se tomó tras una votación por parte de sus delegados en la que, con el 80 % de votos registrados, manifestaron su voluntad de respaldar la eventual candidatura de Milei, entregándole incluso el estatus de candidato oficial de la colectividad.

En caso que el Licenciado @JMilei ratifique antes los organismos oficiales constituidos, su candidatura a Presidente de la Nación Argentina para las próximas elecciones, el Partido Demócrata lo llevará oficialmente como su candidato a Presidente de los argentinos. pic.twitter.com/o8xxDMZlYs — Partido Demócrata Nacional (@pdemnacional) May 28, 2022

Tras hacer pública su decisión a través de redes sociales, el Partido Demócrata recibió un saludo por parte del propio candidato quien, en su cuenta oficial de Twitter, se refirió al resultado de la votación agradeciendo de antemano el acompañamiento anunciado a su candidatura y recordando que su propósito para 2023 es enfilar los esfuerzos para “volver a poner de pie al país retomando el orden liberal que nos hizo la primer potencia mundial”.

Muchas gracias @pdemnacional por decidir acompañarme en las elecciones para Presidente en el año 2023 y con ello el desafío de volver a poner de pie al país retomando el orden liberal que nos hizo la primer potencia mundial.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/epLGX9vpy4 — Javier Milei (@JMilei) May 28, 2022

Aunque aún es pronto para los pronósticos de cara a las elecciones de mayo de 2023 en Argentina, el controvertido legislador se perfila como una de las cartas fuertes para la competencia e incluso medios internacionales le han presentado desde ya como favorito para convertirse en el nuevo mandatario, ocupando el denominado espacio de la tercería, captando el inconformismo social y ubicándose en el amplio espectro político existente entre los polos ideológicos representados por el actual presidente, Alberto Fernández, abanderado del pensamiento de izquierda, y el expresidente Mauricio Macri, situado en el ala de derecha.

En cuanto al economista de 51 años, quien logra marcar especial recordación gracias a su look de patillas amplias y copete elevado, medios internacionales como The Washington Post le han perfilado como un aspirante que logra capitalizar simpatías en todos los sectores políticos, debido a su particular estilo, y su tajante posición frente a escenarios de corrupción que incluso lo han llevado a desistir del cobro de su sueldo, advirtiendo que ese es “dinero sucio”, y optando por entregarlo a la ciudadanía, a través de un sorteo para el que se inscribieron cerca de 2,4 millones de personas en el momento de su elección como diputado.

De igual modo, Milei ha mostrado creciente empatía por parte de los ciudadanos argentinos al canalizar, a través de su discurso directo, “la bronca de la gente del común”, arremetiendo constantemente contra las clases tradicionalmente gobernantes en Argentina, a quienes ha responsabilizado de la actual situación económica, señalando que las políticas, de uno u otro polo ideológico, no han representado beneficios reales para los argentinos de ‘a pie’.

Dentro de sus principales posturas aparece su discurso frente a la necesidad de reducir o contraer el aparato burocrático del país, logrando eco en un sector importante de la población: los jóvenes, al haber logrado también un importante posicionamiento de su discurso a través de las redes sociales.

En su discurso, Milei se ha caracterizado por atacar algunos de los rasgos del funcionamiento del Estado en Argentina, advirtiendo que este ha mostrado dinámicas “criminales” y manifestando la necesidad de que el aparato dirigente de un vuelco orientado a mejorar las prácticas fiscales en pro de que el recaudo de impuestos, si bien represente menores pagos por parte de los contribuyentes, si pueda ser destinado de una mejor forma en beneficio de la sociedad.

Milei, de profesión economista, ha despertado la simpatía de sectores que tradicionalmente han estado marcados políticamente por su apatía y pesimismo dentro del funcionamiento estatal, lo que lo perfila como un candidato a tener en el radar para las elecciones del 28 de mayo de 2023.

A través de las redes sociales, en múltiples escenarios, se ha mostrado a Milei con la convicción de aspirar a la presidencia, perfilándose a sí mismo como un elemento capaz de acceder a segunda vuelta electoral, planteando panoramas en los que, cualquiera que sea su competidor, él logra ostentar mayores tasas de favorabilidad.