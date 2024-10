Jhon Morales, meteorólogo que se quebró en vivo por el huracán Milton, explicó por qué lloró: “Peores cosas vendrán”

En medio de este pánico que hay, el nombre de Jhon Morales se robó la atención por un hecho que protagonizó durante una transmisión en vivo. El hombre es uno de los especialistas de huracanes más respetados de la cadena NBC 6, pero todo esto quedó de lado cuando se quebró en directo y no ocultó sus lágrimas al hablar de este huracán que avanza a paso firme.

“Dudé si compartir esto o no. Me disculpé al aire, pero los invito a leer mi introspección sobre @BulletinAtomic de cómo el clima extremo, impulsado por el calentamiento global, me ha cambiado. Francamente, usted también debería sentirse conmovido y exigir #Acciónporelclimaahora”, escribió posteriormente.