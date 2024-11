Tras varios meses, la candidatura se hizo oficial. En marzo, justo antes del estallido de la pandemia , las primarias demócratas se definieron prematuramente cuando los rivales de Joe Biden se retiraron uno a uno y se adhirieron a su campaña. Durante ese tiempo, y a diferencia de su rival republicano, Biden optó por no realizar grandes eventos, consciente del peligro de las aglomeraciones para la salud pública . De ahí que todas las miradas se centraron en la convención virtual, la primera de la historia.

Muchos creyeron que un evento a la distancia, pero con sede simbólica en Milwaukee, Wisconsin, terminaría por debilitar al partido, históricamente caracterizado por no saldar las disputas internas entre la base demócrata y sus miembros más radicales. Pero los temores no se materializaron. A pesar del extraño formato, los demócratas se mostraron unidos como nunca. Los rostros más visibles del partido se hicieron presentes, y no solo respaldaron por completo la candidatura de Biden, sino que manifestaron su profunda preocupación por el destino de la democracia norteamericana ante el errático desempeño de Donald Trump.