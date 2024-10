Kamala Harris dice estar acuerdo con legalizar la marihuana; además, contó cómo se enteró de que Biden no iría por la reelección

La vicepresidenta Kamala Harris dice que cree que la marihuana debería legalizarse, yendo un paso más allá de lo que ha hecho la administración Biden en sus reformas sobre la marihuana. “Creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos que entender que tenemos que legalizarlo y dejar de criminalizar este comportamiento”, dijo Harris en sus primeros comentarios públicos sobre el tema desde que se convirtió en la candidata presidencial demócrata.

Harris hizo sus comentarios como parte de una conversación de 45 minutos con las exestrellas de la NBA Stephen Jackson y Matt Barnes para su podcast All the Smoke. Harris dijo que cree firmemente que la gente “no debería ir a la cárcel por fumar marihuana”. El presidente Biden no ha llegado a pedir la legalización, aunque a principios de este año su administración inició un proceso para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa.

La vicepresidenta Kamala Harris reveló el lunes 30 de septiembre que sufría de insomnio después de que el presidente Biden la respaldara como su sucesora, y que tenía falta de sueño la mañana en que eligió a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien el día de ayer tuvo un deslucido debate con el aliado de Donald Trump, J.D. Vance.

Harris, de 59 años, dijo a los presentadores de All The Smoke, Matt Barnes y Stephen Jackson, que tomó la decisión “instintiva” de seleccionar a Walz después de no poder dormir mucho la noche anterior, despertarse temprano ese martes en Washington y usar la cocina para calmar su mente.

“Desde el momento en que el presidente me llamó y me dijo que no se postularía —quiero decir—, fue como si todo fuera a un ritmo muy, muy rápido, y yo no dormía muy bien”, dijo Harris a las estrellas del baloncesto, quienes jugaron para el equipo de los Golden State Warriors, quienes son apoyados por la vicepresidenta estadounidense.

“Una mañana dormí unas cuantas horas, y a mí me gusta dormir. Me levanté”, dijo. “Me puse a comprar un asado de cerdo y comencé a marinarlo”. “Y toda mi familia iba a estar en la ciudad, así que estaban muy contentos con toda la situación, pero me levanté y comencé, todos estaban durmiendo, me levanté y comencé a cocinar”, continuó.

La candidata presidencial demócrata ha utilizado su pasión por la cocina como una forma de intentar conectarse con los votantes, incluida una visita a una tienda de especias en el área de Pittsburgh, Pensilvania, mientras se preparaba para su debate del 10 de septiembre contra el expresidente Donald Trump.

También contó una historia sobre Biden llamándola para decirle que abandonaba la carrera y la apoyaba para la Presidencia, justo después de terminar panqueques con su familia. Harris está empatada con Trump, de 78 años, en las encuestas nacionales y de los estados clave antes de las elecciones del 5 de noviembre.