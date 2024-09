Así está la tensa carrera entre Donald Trump y Kamala Harris por la presidencia de Estados Unidos

El más reciente debate pudo haber sido el punto de quiebre para la campaña de Donald Trump, que no tuvo un desempeño a la altura de lo esperado para una figura que siempre se destaca por lo mediático y polémico que resulta en sus intervenciones en público.

Pero aunque no le fue como esperaba, Trump no está hundido, como muchos creen. Harris ha aumentado su ventaja, pero nada que no pueda ser revertido por el expresidente, a pesar del duro contexto.