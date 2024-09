¿Donald Trump fuera de combate? Así pinta el panorama tras perder el debate contra Kamala Harris

El timing se veía puesto en bandeja de plata para el expresidente, que venía de capa caída desde el anuncio de que su contrincante sería Kamala Harris y no Joe Biden. La vicepresidenta dio un salto en las encuestas y lo superó rápidamente, por lo cual parecía una oportunidad inmejorable para recuperar terreno y volver a la delantera en los sondeos. Pero no todo salió bien.

Lo más grave para Trump es que pasó algo que nunca le podría suceder en un debate: quedó en ridículo. Y, además, sucedió muy pronto. Para el exmandatario, conocido por ser un gran orador, fue un punto débil. Desde el inicio, Harris se adelantó a lo que iba a ser la confrontación y aseguró que su rival iba a decir muchas mentiras y meter el tema de la migración cuando no correspondía, una premonición cumplida.

Ahora surge la duda de qué hará el exmandatario después de su deslucida noche. Una de las grandes inquietudes es si debería volver a debatir con la vicepresidenta, una idea más bien improbable dadas las circunstancias y lo mal que salió el primer encuentro. “Armaron un acuerdo, como imaginé que pasaría. Se ve en el hecho de que corregían todo, pero no la corregían a ella”, dijo el exmandatario a Fox News. Posteriormente, aseguró que no asistiría a más debates, pero todo podría cambiar en los próximos días.

“Si como resultado de este debate se empiezan a mover las agujas y la paridad en algunos estados comienza a romperse a favor de Kamala de una manera dramática, no le convendría a ella un nuevo debate, porque ya capitalizó bastante con este. Definitivamente, a Trump sí le convendría otro, porque él sabe que perdió”, afirmó Maza, quien aseguró que aún hay que esperar más movimientos de las encuestas en los estados claves del país.

“Otro debate es como para ir a un ataque personal, que seguramente va a buscar la vicepresidenta Harris. Pienso que no hay necesidad, ya se hizo el debate, ya se establecieron claramente quienes son los dos candidatos. Y lo que hay que hacer de aquí a noviembre es campaña. Un debate adicional solamente va a mostrar a la gente el mensaje equivocado, porque hay votantes indecisos y lo que va a terminar haciendo es generar tal vez un desgaste frente a los dos candidatos y no va a aportar absolutamente nada”, dijo Cristhian Mancera, analista político, abogado y concejal del Distrito 11 del condado Miami Dade.

Donald Trump tras el debate contra Kamala Harris | Foto: Getty Images via AFP

“Cuando los precios de los alimentos suben un 20 por ciento, perjudica a la mayoría de los estadounidenses. No afecta a Taylor Swift. Cuando los precios de la vivienda se vuelven inasequibles, no afecta a Taylor Swift ni a ningún otro multimillonario”, dijo la fórmula vicepresidencial de Trump, JD Vance, en un discurso que no ha sido bien recibido en momentos en los que la idea es captar la mayor cantidad de votos posibles.