Kamala Harris logra con Taylor Swift un decisivo apoyo para llegar a la Casa Blanca: ¿por qué ese guiño significa tanto?

Contó que, como millones de estadounidenses, no se perdió el esperado debate: “Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país”, comenzó diciendo en Instagram la superestrella de la música.