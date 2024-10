Kamala Harris presiona a Trump para que publique su informe médico: “No quiere que el pueblo estadounidense vea todo lo que él es”

“Es obvio que, al menos su equipo, no quiere que el pueblo estadounidense vea todo lo que él es... y si está o no realmente apto para hacer el trabajo de ser presidente de los Estados Unidos”, agregó.

En agosto, Trump respondió a un periodista que con “mucho gusto” publicaría su informe médico, pero desde entonces no lo ha hecho.

Según Simmons, los más recientes exámenes médicos de Harris, realizados en abril, no indican nada “fuera de lo ordinario” y ella posee una “excelente salud”.

Desde entonces, el tema de las facultades físicas se ha abordado poco en los medios y no está teniendo una influencia en los sondeos, muy ajustados entre Harris y Trump, pese a su diferencia de edad. Recientemente, el equipo de campaña de Harris llamó la atención hacia un artículo del New York Times que señala que el expresidente no ha publicado los resultados de ningún chequeo médico reciente.