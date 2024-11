Kamala vs. Trump en las elecciones de Estados Unidos | Historiador que atinó al ganador en nueve de diez elecciones da su vencedor

El historiador presidencial Allan Lichtman habló con CNN en inglés de las elecciones en Estados Unidos 2024 entre la candidata Kamala Harris y el candidato Donald Trump. El denominado “nostradamus de las elecciones” ha atinado al ganador en nueve de las 10 últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Allan J. Lichtman cuenta con doctorado de la Universidad de Harvard, en 1973, es especialista en Historia Estadounidense Moderna y Métodos Cuantitativos. Se convirtió en profesor asistente de Historia en la American University en 1973, de donde fue profesor titular en 1980 y profesor distinguido en 2011.

El historiador presidencial Allan Lichtman mantiene su predicción según la cual Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, le ganará a Donald Trump la contienda a la Casa Blanca. “El mito de la política estadounidense es la llamada ‘sorpresa de octubre’. Siempre he emitido mis predicciones antes de esa fecha y nunca las he cambiado. En 2016, por ejemplo, tuvimos la mayor sorpresa de octubre: Donald Trump en una grabación presumiendo de haber abusado sexualmente de mujeres y muchas mujeres salieron diciendo: ‘Sí, él me hizo eso a mí’. Incluso los republicanos dijeron que estaba acabado. No cambié mi predicción de una victoria de Trump, lo cual, como te podrás imaginar, no me hizo popular en más del 90 % del Washington demócrata, donde enseño en la American University”, dijo el profesor Lichtman.

“Está en juego la democracia. Si estoy equivocado, que así sea, creo que equivocarme una vez no va a desacreditar mi sistema, pero creo que si no me equivoco, entonces nuestra democracia estará en un peligro muy serio. La democracia es preciosa, pero puede ser destruida y casi siempre es destruida desde adentro. Y, lamentablemente, la tendencia de este siglo ha sido el declive de la democracia en todo el mundo y estoy preocupado por nuestro país”, agregó, en la entrevista con CNN en inglés, al indicar que sus pronósticos le dan a Kamala Harris como la primera mujer presidenta de Estados Unidos.

El profesor ha publicado once libros y varios cientos de artículos académicos y de divulgación. Ha dado conferencias en los EE. UU. y a nivel internacional y ha proporcionado comentarios para las principales redes estadounidenses y extranjeras y para los principales periódicos y revistas de todo el mundo.

Ha sido testigo experto en unos 100 casos de derechos civiles y de voto. Su libro, White Protestant Nation: The Rise of the American Conservative Movement fue finalista del Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros en no ficción. Fue coautor del libro con Richard Breitman, FDR and the Jewish, ganó el Premio Nacional del Libro Judío en Historia Judía Estadounidense y fue finalista del premio del libro de historia de Los Angeles Times. Su libro, The Case for Impeachment, fue un éxito de ventas en las librerías independientes a nivel nacional.

A través de su método, denominado ‘El sistema de predicción de Lichtman, las claves de la Casa Blanca’, ha predicho correctamente los resultados de todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984. Fue incluido en rise global en el puesto 85 entre los 100 expertos geopolíticos más influyentes del mundo y recibió el premio a la trayectoria de Who’s.

Los estadounidenses eligen este martes si convierten a Kamala Harris en la primera mujer presidenta o dan las llaves de la Casa Blanca por segunda vez a Donald Trump, en medio de una gran incertidumbre que tiene al mundo en vilo.

La reñida carrera entre la vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano está a punto de finalizar, pero se ignora si se tardará horas o días en conocer quién ganó. No hay favorito. Están empatados en las encuestas en los siete estados en los que se decidirá el vencedor: Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. El resto suelen dividirse entre los tradicionalmente demócratas o republicanos.

Votantes hacían fila antes del amanecer en algunos colegios electorales de la costa este, los primeros en abrir. Más de 82 millones de electores, ya votaron anticipadamente. Gane quien gane, el resultado será histórico. Él obtendría el segundo mandato no consecutivo de un presidente desde 1893 y ella, negra y de ascendencia surasiática, se convertiría en la primera mujer en el cargo más importante de la nación.

La demócrata y el republicano subrayaron sus diferencias hasta los últimos minutos de campaña. “Tenemos una oportunidad en estas elecciones de finalmente pasar página a una década de política guiada por el miedo y la división. Estamos hartos”, dijo Harris en Pensilvania, donde insistió en que “cada voto cuenta”.

Con un programa electoral vago, pero centrista para intentar captar a los republicanos moderados, Harris propone firmeza frente a la inmigración ilegal, mejoras para la clase media y la defensa del derecho al aborto.

Trump, candidato a la Casa Blanca por tercera vez, prometió en Míchigan “arreglar todos y cada uno de los problemas” y llevar a Estados Unidos y “al mundo a nuevas cimas de gloria”, una “edad de oro”. Mitin tras mitin, el republicano repitió la partitura de 2016 y 2020, presentándose como un antisistema, cercano a la gente y muy crítico con las élites de Washington.

Kamala Harris y Donald Trump, candidatos presidenciales en las elecciones de Estados Unidos 2024 | Foto: Foto: El País

El mismo credo de siempre: la lucha contra los migrantes en situación irregular que, según él, “envenenan la sangre” del país. Los tacha de “terroristas”, “violadores”, “salvajes”, “animales” salidos de “cárceles y manicomios”.

Condenado por un delito penal a finales de mayo y con cuatro inculpaciones pendientes, el septuagenario pintó un panorama sombrío del país durante una campaña dominada por la violencia verbal. Trump insultó a Harris llamándola “lunática radical de izquierda”, “incompetente”, “tonta” y persona “con un “coeficiente intelectual bajo”, entre otros calificativos. Ella lo llamó “fascista”. Otro tanto hizo él.

Eso sin contar el comentario de un humorista pro-Trump que dijo que Puerto Rico es como una “isla flotante de basura” o un desliz del presidente Joe Biden quien, en reacción, llamó “basura” a los seguidores del conservador.

El mundo observa con ansiedad por las repercusiones del resultado en los conflictos en Oriente Medio, en la guerra en Ucrania y para el calentamiento global, que Trump considera una falacia. En lo comercial el magnate cuenta con un arma, los aranceles, para “traer de vuelta” a las empresas. Y dos blancos inmediatos: México y China. El primero por la “embestida” de “criminales” y “drogas” y el segundo por, según él, enviar fentanilo a través del país latinoamericano.

La noche electoral se anuncia larga. Para ser presidente en Estados Unidos no basta con tener más sufragios que el oponente. Hay que conseguir el número mágico de 270 votos en el colegio electoral, integrado por 538 delegados que teóricamente deben respetar la voluntad del pueblo.

También está en juego el control del Congreso, con la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 sobre 100 en el Senado. Lo que sucederá a continuación es una incógnita. Ambos bandos han emprendido decenas de acciones legales. Dos de cada tres estadounidenses temen un estallido de violencia poselectoral.

Los votantes hacen fila para emitir su voto en Scranton High School en Scranton, Pensilvania, el día de las elecciones, el martes 5 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matt Rourke) | Foto: AP

Algunos colegios electorales se han convertido en fortalezas, vigilados por drones y con francotiradores en los tejados. Los funcionarios electorales están entrenados para atrincherarse en una habitación o utilizar una manguera contraincendios. En Washington, la capital federal, las barreras metálicas rodean la Casa Blanca y el Capitolio.