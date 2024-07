La bella Lara Trump desbanca a Melania e Ivanka en la campaña. Así es la nuera del magnate y su papel en su carrera por la Casa Blanca

Lara Trump / Photographer: Hannah Beier/Bloomberg via Getty Images | Foto: Bloomberg via Getty Images

De mesera a figura del partido republicano

Como lo contó The New York Times , sería el propio Trump quien le pidió a su nuera que asumiera el cargo de copresidenta del comité republicano. Y aunque a los ojos de la prensa internacional el papel de Lara es nuevo, en realidad ya había participado en la anterior campaña, que llevó a Trump a convertirse en el presidente número 45 de Estados Unidos.

Ahora, como copresidenta del comité republicano tiene la misión de llevar de nuevo a Trump a la Casa Blanca: “Cuando me llamó y me habló inicialmente sobre esto, me sorprendió (...) En la vida hay que hacer cosas que te asusten”, dijo Lara a The New York Times.