La historia del colombiano que renunció a su trabajo para recorrer el mundo, va por 88 países

“22 de diciembre de 2013. Hoy hace nueve años mis papás me estaban llevando al aeropuerto para empezar un viaje. El viaje que menos emocionado y que más miedo me había dado en mi vida”, dijo Christian.

Su mamá y papá iban con los ojos aguados, Christian también iba llorando “a dos manos”; pensó en ese momento: “La cabeza de uno puede ser bien loca, yo a los 25 años creyendo que me iba a tirar mi vida por hacer lo que mi corazón me decía que tenía que hacer. Llevaba un par de años cuestionándome lo que estaba haciendo con mi vida y haciendo todo para satisfacer los sueños de los demás y no los míos, haciendo todo como el ‘deber ser’ me lo indicaba”.