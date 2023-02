La impresionante lesión que sufrió una mujer amante a los aretes pesados: “Debí escuchar a mis amigos”

Nicole busca concientizar a otras chicas para que no les exijan tanto las orejas a la hora de colgarles accesorios.

Los aretes son unos de los accesorios favoritos por las mujeres en todo el mundo. Estas piezas hechas con diferentes tipos de materiales han acompañado a la humanidad durante casi toda su historia. Sin embargo, una mujer se hizo viral en redes sociales al tener una de sus peores experiencias debido a su pasión por los aretes de gran peso.

Una usuaria de la red social TikTok llamada Nicole se hizo viral en la red social china tras compartir con sus seguidores el calvario que tuvo que pasar cuando se le rompió el lóbulo de una de sus orejas debido al peso de los aretes que le gustaba lucir.

“Deberías haber escuchado a tus amigos cuanto te dijeron que te sacaras los pendientes”, escribió la mujer en la publicación mientras de fondo se le observa luciendo varios aretes de gran peso.

Nicole muestra a sus seguidores el tipo de aretes que solía utilizar. - Foto: TikTok: @nicoletjeran

Luego la imagen cambia y se le puede ver luciendo otro estilo de arete, esta vez en forma de media luna, sin embargo, su material parece ser metálico.

Segundos después, la misma Nicole graba una de sus orejas, esta tiene el lóbulo partido en dos, luego de que el aro que entra por el orificio del lóbulo destrozara la piel debido al exceso de peso en los accesorios.

“Mis amigos me habían dicho durante al menos un año que el lóbulo de mi oreja se estaba acercando a la frontera y que los sacara. No estoy del todo segura de cómo sucedió solo en un oído. Estaba en el avión viajando y miré en el suelo y vi mi arete, cuando traté de volver a ponerlo allí ¡había un espacio! Ni siquiera sentí que se partiera. ¡Pensé que estaría sangrando o al menos con dolor, pero ni siquiera lo sabía!”, contó Nicole al New York Post.

Nicole se hizo viral en la red social china tras compartir con sus seguidores el calvario que tuvo que pasar cuando se le rompió el lóbulo de una de sus orejas. - Foto: TikTok: @nicoletjeran

La mujer busca concientizar a otras chicas para que no les exijan tanto las orejas a la hora de colgarles accesorios, ya que no desea que otra persona sufra la misma lesión.

Mujer responde a las críticas por tener 13 hijos de 8 padres diferentes

El número de hijos es una decisión personal y relativa a cada familia que, además, está sujeta a múltiples factores. Por ejemplo, entre ellos está si hacer crecer el hogar es o no una prioridad, la situación económica (que no necesariamente es un condicionante), tradiciones y en algunos casos lugares donde suele ser mayor o menor la natalidad.

En Estados Unidos, una mujer se viralizó por la forma ‘puntual’ en la que respondió a quienes la cuestionan no solo por tener 13 hijos, según ella, de papás diferentes, sino también por alardear de ello en las redes sociales. La norteamericana Maggie aparece en TikTok como @maggiesmuffinss y tiene más de 221.000 seguidores y su actividad en esa red la registra con más de cinco millones de ‘me gusta’.

En Estados Unidos, una mujer se viralizó por la forma ‘puntual’ en la que respondió a quienes la cuestionan no solo por tener 13 hijos, según ella, de papás diferentes, sino también por alardear de ello en las redes sociales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de sus más recientes publicaciones (que supera los dos millones de visualizaciones) la dedicó a responder a las críticas. Con baile y el apoyo de su familia solamente se limitó a comentar: “Quiero decir, ¿y qué?”, al destacar que la mayoría de sus hijos eran de diferentes padres.

“¿Cómo no te vuelves loca?”

Inicialmente, sale Maggie y poco a poco va apareciendo en el video su descendencia: algunos integrantes de la misma, exhibiendo fajos de billetes. En la mayoría de sus publicaciones no faltan sus hijos en diferentes actividades, a veces en la casa y otras en planes de esparcimiento.

Para algunos internautas es inquietante el número de hijos e incluso han comparado sus casos, en los que dos menores les es más que suficiente. “Tantos adolescentes, ¡Dios mío! ¿Cómo no te vuelves loca? Yo con 2 ya lo estoy. Linda y divertida familia, quiéranse mucho siempre”, dijo una usuaria.