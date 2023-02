La mujer con los labios más grandes del mundo buscará alcanzar un nuevo récord, ¿de qué se trata?

Las cirugías plásticas son un procedimiento al que muchas personas acuden con el objetivo de modificar alguna parte de su cuerpo con la que no están completamente satisfechas. Esta práctica corresponde tanto a intereses estéticos como de salud, pues en algunos casos resulta necesaria para mejorar la calidad de vida.

No obstante, las modificaciones corporales han llegado a campos mucho más amplios. En redes sociales se han viralizado casos, por ejemplo, de personas que se operan para parecerse a alguna celebridad. También están quienes buscan una apariencia similar a la de los populares muñecos Ken y Barbie, así como que aquellos que adelantan una transformación única en función de sus propios intereses.

El caso de Andrea Ivanova es uno de ellos. Se trata de una mujer de Sofia, Bulgaria, que actualmente ostenta el récord de los labios más grandes del mundo. Para ello, según recoge el Daily Mail, ha destinado una inversión de 8.000 euros (unos 41.098.060 millones de pesos).

Andrea Ivanova ha gastado 8.000 euros en la transformación de sus labios. - Foto: Imagen tomada de Instagram @andrea88476

Ivanova, de 25 años, ha obtenido el dinero mediante diferentes dinámicas en redes sociales. Por ejemplo, hace un tiempo subastó besos por dinero en efectivo a través de su perfil de Instagram. De esta manera, la influencer ha financiado un costoso gusto.

La joven comenzó su transformación en 2018. En su momento, el objetivo era lucir como una muñeca Bratz y para ello también se sometió a un relleno de mandíbula y mentón. Las fotografías que publica en su perfil de Instagram dejan en primer plano sus prominentes labios, los cuales destacan por ser incluso más grandes y gruesos que su nariz.

Pero la transformación de Ivanova aún no está completa. Pese a haber logrado fama como la mujer con los labios más grandes del mundo, la joven ahora busca un nuevo récord: tener los pómulos con mayor tamaño en el planeta.

Con el objetivo de alcanzar dicha meta, Ivanova ya recibió rellenos de pómulos. “Quiero, además de los labios más grandes del mundo, tener los pómulos más grandes también”, dijo Andrea a sus más de 25.000 seguidores en Instagram.

De acuerdo con la descripción de su perfil, la cuenta que maneja actualmente es nueva, pues la anterior tenía más de 80.000 seguidores.

“Quiero labios más grandes”

Ivanova parece no tener límites. Su rostro muestra claramente los resultados de las intervenciones a las que se ha sometido para obtener los labios más grandes del mundo. Si bien ahora se esta enfocando en sus pómulos, no descarta regresar a sus labios para que estos sigan creciendo.

“He tenido cuatro inyecciones de ácido hialurónico en mis pómulos hasta ahora, pero me someteré a dos más dentro de la semana. Para el proceso de curación, necesito evitar una fuerte presión en la cara hasta tres días después. Mi objetivo es modelar y obtener una ampliación significativa de ellos, pero, por supuesto, todavía quiero labios más grandes, también. Continuaré con más inyecciones para hacerlos aún más grandes”, expresó Ivanova.

Para financiar sus procedimientos, Ivanova ha subastado besos a través de Instagram. - Foto: Imagen tomada de Instagram @andrea88476

De acuerdo con el Daily Mail, hasta la fecha, Andrea Ivanova ha recibido más de 34 inyecciones en sus labios y sigue teniendo más. No obstante, asegura que varias clínicas “se niegan” a darle más rellenos labiales, ya que son demasiado grandes. La advertencia -según dice- ha sido clara: más inyecciones podrían causar complicaciones de salud. Aún así, se mantiene firme en su objetivo.

De hecho, los médicos ya le advirtieron que no pasara por alto cualquier dolor en la boca, pues los procedimientos futuros podrían ser altamente peligrosos.

“Mis labios todavía no son lo suficientemente grandes y los quiero mucho más grandes que ahora”, enfatizó la joven, evadiendo la advertencia que le han hecho los médicos para que detenga su transformación.

Andrea Ivanova quiere labios y pómulos más grandes, pese a que los médicos le han advertido de los peligros. - Foto: Imagen tomada de Instagram @andrea88476

“Hay muchos comentarios negativos sobre mí”

Sumado a los 8.000 euros que ha gastado en sus labios, Ivanova ya destinó 1.600 euros en sus pómulos. Según anticipó, recibirá más rellenos cada mes, aunque le cuesta determinar a ciencia cierta cuánto dinero ha invertido en su rostro.

“Hay muchos comentarios negativos sobre mí en todas partes y mucha gente tampoco aprueba mi nueva barbilla agrandada. Mi cara es más nítida ahora, pero me gusta mucho. Aunque mi familia no aprueba mi nuevo aspecto, tienen que respetar mi elección para mi cambio. No me preocupo por los comentarios de la gente, ya que tengo mis propios gustos y puntos de vista sobre la belleza, los sigo estrictamente”, manifestó la joven búlgara.

“Cada persona debe satisfacerse sin temer o preocuparse por la opinión de los demás porque el sentido de la vida es ser feliz”, concluyó en declaraciones recogidas por el Daily Mail.