La pregunta en una entrevista laboral que dejó sin respuesta a una joven que creía que tenía asegurado el puesto

Una joven argentina que vive en España vivió una singular experiencia en el momento de realizar una entrevista de trabajo, la que compartió a través de sus redes sociales.

Se trata de Consu Navarro, como aparece en su cuenta en TikTok, en la que detalló lo que le sucedió cuando se presentó a una empresa donde le hicieron una entrevista que le permitiría acceder a un puesto de trabajo.

Una vez salió del lugar y grabando con su teléfono celular mientras caminaba, narró que, al parecer, todo iba bien, había respondido varias preguntas y prácticamente ya sentía que había pasado esa etapa del proceso de selección y lograría ser contratada.

“Venía re bien. Yo como una campeona respondiendo todas las preguntas re bien. Todo risas. Dije: ‘ya está, contratadísima, mañana empiezo’”, dijo en el video.

Pero todo cambió de un segundo para otro, el reclutador le hizo una pregunta que la dejó muda, su mente quedó en blanco y ese último peldaño parece que le quitó la opción laboral.

“Me dicen, ‘bueno, última pregunta: ¿Cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar?’”, dijo la estudiante de arquitectura en esa red social.

En su narración señaló que intento pensar rápido en una respuesta, pero no logró darla. La persona que le hizo la entrevista hizo lo posible por calmarla, reconoció la joven.

‘No, no importa’, me decían. ‘¿Cuántas caben?’. Me dije, listo, chau, échame, no me contrates. Me fui sin decir nada”, indicó al final del video que se hizo viral.

Varios usuarios de esa red social comentaron la situación e incluso se aventuraron a dar su opinión sobre lo que habrían hecho en circunstancias como la vivida por la joven.

Algunos internautas se limitaron a decir que este tipo de preguntas las hacen las empresas para evaluar la reacción del entrevistado ante una situación inesperada.

“Podría responderlo fácilmente, pero… ¿Por qué no lo respondemos con una canción?, y ahí arrancas un musical”; “Le decías: ‘La respuesta está en tu corazón’” y “La respuesta es simple, entran una banda”.

Otros comentarios fueron “Al irte le decías: ‘lo voy a investigar porque me interesa resolverlo’. Eficaz siempre”; “No hay una respuesta, tienes que demostrar que puedes hacer ese razonamiento, describes que pasos seguirías, con qué consideraciones”.

Nueva entrevista

Posteriormente, en otro video que compartió en esa misma red social, la joven publicó otro video en el que indicó que recibió una llamada de la empresa en la que se presentó para que acudiera a otra entrevista laboral.

“Actualización sobre la entrevista de trabajo. Me llamaron hoy en la mañana y era el flaco de recursos humanos que me entrevistó y me dijo que les había gustado mucho mi entrevista”, narró.

Y al referirse al anterior video le dijo a sus seguidores “yo les dije que había quedado como una campeona, no me creyeron”.

Al seguir con la llamada desde la empresa señaló que le dijeron que “en realidad tenían que ser tres las personas que me entrevistaban y a mí solo me entrevistaron dos, porque el tercero había tenido (que sé yo), un problema personal”.

“Así que mañana quieren volver a tener otra entrevista de trabajo conmigo estando los tres presentes”, aseguró con una sonrisa en los labios.

Señaló que tras el llamado se puso a estudiar todo el día en Google para estar al tanto de las posibles preguntas que le podrían realizar.

Dijo que ha revisado todas las inquietudes posibles en una entrevista de trabajo “para que no me vuelvan a cagar y yo no me vuelva a equivocar”.

Las preguntas más insólitas que le han hecho a universitarios para conseguir trabajo

El caso de Consu Navarro, no es el único en el que un joven que busca trabajo se enfrenta a preguntas que seguramente resultan insólitas en España.

A mediados de junio, una universidad en ese país, le preguntó a varios estudiantes, cuáles fueron las preguntas más extrañar que le hicieron cuando se presentaron para un trabajo.

Lo que se busca con este tipo de inquietudes, como le sucedió a la joven es conocer la creatividad y diferencia en quienes se encuentran interesados en cubrir una vacante, aunque hay preguntas que no se salvan de ser criticadas, ya que salen del esquema común de la conversación, que tiende a ser formal.

De hecho, la experiencia compartida por varios de los preguntados por ese establecimiento de educación superior fueron compartidas en TikTok.

“Hemos preguntado a los estudiantes de ESIC cuáles han sido las preguntas más extrañas que les han hecho en una entrevista de trabajo… ¡Y estas han sido sus respuestas!”, se lee en el perfil del usuario @generacion.esic.

De acuerdo con las declaraciones de los jóvenes estudiantes, las preguntas más extrañas que recibieron en plena entrevista laboral son.

¿Si tu vida fuera una película de Disney, cuál sería?

¿De qué color es el dinero?

¿Cómo le venderías hielo a un esquimal?

Si fueras una caja de cereales, ¿cuál serías y por qué?

¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta y por qué?

¿Cómo harías para meter tantas pelotas de tenis en este recipiente?

Usualmente, cuando la entrevista es para un asesor de ventas, las preguntas suelen estar relacionadas con la promoción de un producto. De acuerdo con Mag, las preguntas que son catalogadas como raras por algunos, sirven como recurso para los entrevistadores que buscan identificar los puntos fuertes que tiene el aspirante.

Así mismo, con este tipo de cuestiones, se estima que los reclutadores no buscan una respuesta correcta, sino analizar la capacidad de acción rápida que tienen los individuos. En resumen, el objetivo de estas preguntas es determinar la forma como un sujeto maneja una situación repentina.

De hecho, hay casos en los que no solo sirven las preguntas extrañas para conseguir trabajo, sino que, a su vez, pueden ser abordadas en la entrevista de admisión para una universidad.