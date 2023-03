¿El tiempo le cobró? Mujer ‘pagó’ decisión amorosa al buscar trabajo y ser entrevistada por quien menos esperaba

“Dar tiempo al tiempo” es un típico refrán que se escucha cuando se atraviesa por alguna contrariedad o dolor, pero con la esperanza de que en el futuro el panorama mejore. La inversión de ‘papeles’ o reencuentros repentinos pueden ser el resultado de errores o episodios que muchos quisieran dejar en el olvido.

Una mujer en Texas, Estados Unidos, se llevó una ‘sorpresa’ cuando la llamaron para una entrevista de trabajo e identificó al encargado como un ‘amor‘ del pasado. Habían transcurrido seis años (cuando tenía 19) desde que ella le hizo ghosting, es decir, desapareció de la vida de quien afirmó tenía ‘buenas’ intenciones.

La estadounidense confesó que tanto para ella como para quien la entrevistaría fue una situación "incómoda". - Foto: TikTok @ryliejouett

Todo pensó menos que cuando necesitaba “desesperadamente” una oportunidad laboral se lo cruzara de nuevo en su camino.

Antes de pasar a la entrevista, la mujer (quien en TikTok se identifica como Rylie Jouett) actualizó a sus seguidores sobre la conversación que había tenido con aquel hombre cuando la contactó para el filtro laboral. Sobre un posible conflicto de intereses, la joven confesó que para ambos fue una situación ‘incómoda’ al darse cuenta quién era cada uno.

“Estaba obsesionado conmigo”

Sin embargo, ella aseguró que no quería perder la oportunidad de ese empleo y le instó a manejar la situación como personas adultas. Estaba la posibilidad de que Jouett pudiera ser contratada en una locación diferente a la de ese hombre, de manera que no hubiese posibilidad de encuentros recurrentes que ‘empañaran’ el ambiente.

En ese clip, previo al momento decisivo sobre la oferta, la estadounidense contó que desconocía si finalmente la entrevista la haría él u otro compañero. En otro video, la texana reconoció sentirse “muy insegura” porque la remuneración era la mitad de lo que esperaba y dijo que la invadía una preocupación sobre si él le guardaba resentimiento; además, los puntos en contra superaban las ventajas.

La 'tiktoker' reveló que, tras la entrevista de trabajo, tenía dudas porque esperaba una remuneración mayor. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Tuve que volver atrás y leer nuestros mensajes de texto porque no estaba muy segura de lo que pasó y al final de todo es porque realmente este hombre estaba obsesionado conmigo, era muy intenso y simplemente no lo sentía. Es mi derecho elegir quién me gusta y con quién salgo”, aseguró Jouett.

¿Se quedó con el empleo?

Al evaluar la situación, la joven también reconoció que pudo haber manejado las cosas de otra forma hace seis años, en vez de romper ‘abruptamente’ la comunicación, pero apeló a su edad en ese entonces. Además, aseveró que desde aquel momento ha “cambiado bastante (…). Definitivamente voy a tener que trabajar en la otra ubicación”.

Según New York Post, la estadounidense finalmente rechazó ese empleo. “Me ofrecieron un puesto mejor pagado en otro lugar. Él nunca respondió a mi mensaje rechazando la oferta. Que yo sepa, no ha visto el video”, dijo en lo recopilado por ese medio.

‘Influencer’ comprobó infidelidad

A mediados de marzo la influencer Tammy Parra fue tendencia al confirmar que había descubierto una infidelidad de su novio, menos de una semana después de haberse comprometido en matrimonio. La joven mexicana compartió en sus redes el viaje a París y el momento cuando su vida dio un giro de 180 grados.

La 'tiktoker' Tammy Parra es conocida por compartir tutoriales de belleza y vivencias de su día a día. - Foto: TikTok @tammy.parra

“Con el dolor del mundo decidí terminar mi relación. Soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre (…) que trabaja todos los días por su futuro y para sí misma, que busca cumplir sus sueños sin pisotear ni afectar a nadie. Sé, perfectamente, lo que me merezco. Tengo una regla de oro: dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten”, dijo en medio de lágrimas.

La ruptura llegó luego de que conociera unas conversaciones en las que su ahora expareja supuestamente se refería a otra mujer de forma ‘coqueta’, y después de que otra tiktoker señalara al individuo de no buscar solo amistad.