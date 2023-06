La respuesta viral de una joven que le ‘huye‘ a los anticonceptivos; con 24 años va por su cuarto hijo

Decidir ser madre es, en principio, una decisión personal; sin embargo, las tasas de natalidad son un asunto que no pasa desapercibido en ciertos países. Hay otras zonas donde la cantidad de ‘descendientes’ pasa a un segundo plano, mientras la población global ya supera los 8.000 millones de habitantes, según Naciones Unidas.

A mediados del año pasado, la cifra mundial se ubicó en ese número y sigue en ascenso, pues para 2037 se prevé alcanzar los 9.000 millones. “Los niveles de fertilidad siguen siendo elevados en algunos países. Por otro lado, los lugares con mayores niveles de fecundidad suelen ser los de menor renta per cápita. (...) El crecimiento se ha concentrado cada vez más en las naciones más pobres, la mayoría en el África subsahariana”, destacó el organismo.

Según la ONU, la mayor tasa de natalidad se concentra en países pobres. - Foto: Getty Images

Pero ese no es un factor que aplique, a cabalidad, en territorios ‘desarrollados’ como donde vive Kayte Loryn, una joven australiana que con 24 años está esperando su cuarto hijo. En redes sociales se viralizó recientemente por cómo le ha salido al paso a las críticas sobre el número de veces embarazada antes de cumplir los 30.

Joven rechaza los anticonceptivos

En TikTok, plataforma en la que se identifica como Kayte Loryn, una joven reveló que se había dado a luz a su primer hijo cuando tenía 15 años. En un clip, difundido en los últimos días, reveló las edades en las que había estado embarazada: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 y 24; es decir, durante un tercio de su vida ha quedado esperando (esto incluye el lapso desde los resultados de pruebas ‘positivos‘, gestación, recuperación y regreso a la maternidad).

Entre sus seguidores, y otros que conocieron su caso, se desató el choque de opiniones, pues algunos la defendieron al ser mamá joven y unos más le refirieron a los métodos anticonceptivos. Al respecto, respondió que no eran una opción para “un bebé planeado”. No obstante, y aunque aguarda por su cuarto bebé, sugirió descartar (al menos en el corto plazo) tener más hijos: “Mi cuerpo podría abandonarme”.

“Este embarazo parece estar volando. No da la impresión de que haya pasado tanto tiempo desde que lo anunciaste”, “¿Cómo va el bebé?”, “Algunas personas no quieren muchos niños. Cuatro es suficiente para mucha gente, “A mis 18, 19, 20, 21, 22, 23 tengo dos vivos y a punto de traer el tercero al mundo, pero los demás son angelitos”, “Dios no lo quiera, todos somos diferentes”.

Mujer ‘reniega’ sobre la maternidad

En oposición al caso de la australiana, Kayte Loryn, está el de una mexicana, quien en TikTok se autodenomina como ‘la luchona mayor’. Para ella, el ser mamá le ha supuesto varias barreras a la hora de desarrollar otras actividades y, por esa razón, no ha dudado en asegurar que el rol de algunos papás es más sencillo que el de las mujeres.

La 'tiktoker' generó división en redes sociales, pues hubo mujeres que destacaron su rol como madres solteras. - Foto: Fotograma / 00:09 (imagen izquierda) - 00:29 (imagen derecha) / TikTok @sraandrea

Tal ha sido su grado de ‘frustración’ que se dio a la tarea de enlistar cuáles cosas quisiera realizar, pero carece de tiempo para su ejecución. El video, en el cuál enfoca la ‘disparidad’ entre el género femenino y masculino, acumula a la fecha más de cuatro millones de visualizaciones.

Mexicana reveló que le hubiera gustado "ser padre" para tener más tiempo (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Maki Nakamura

Por ejemplo; la latina quisiera tener mayor tiempo para ir al gimnasio, ampliar su círculo social, trabajar sin preocupaciones (por todo lo que implica la crianza y, en general, tenencia de hijos), así como dormir hasta tarde. Su opinión también estuvo marcada por contraste e, incluso, hubo hombres que rechazaron esa perspectiva.

“En mi caso me encanta ser padre. Tengo dos reinas y estoy luchando a diario con ellas sin su madre (...). Sé que no es fácil, pero es hermoso y único”, dijo un internauta.