La UE responde con indignación a los viajes del líder húngaro, Viktor Orbán, a Rusia y China

La irritación se agravó porque Hungría asumió la presidencia semestral de la UE el 1 de julio, y se percibió que la gira no se presentó debidamente como una iniciativa estrictamente bilateral. Esta semana, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE tienen una reunión en Bruselas, y varios diplomáticos adelantaron que algunos países pretenden cuestionar a los húngaros por la gira.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que Orban “tiene todo el derecho del mundo a hacer los viajes bilaterales que él considere, pero desde luego no hablar en nombre de Europa. No fue a Moscú en nombre de Europa”.

Para empeorar la situación, Orban se ha referido a sus propios viajes en la red X como una “misión de paz”, y las instituciones europeas insistieron en que nadie le ha dado mandato para negociar en nombre del bloque. Un vocero de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, dijo el martes que Orban no podía hablar en nombre de la UE ni mediar entre Rusia y Ucrania, ya que tal mandato debería ser concedido por las partes enfrentadas. “Cuando alguien va a mediar, es porque las dos partes le han pedido la mediación. No tengo informaciones de que las dos partes lo hayan hecho, pero ciertamente los ucranianos no se lo han pedido”, expresó.