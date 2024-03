La vuelta del terror: las claves del mortal atentado en Rusia. ¿Volvió el Estado Islámico?

“Mi esposo y yo nos sentamos en la platea de la primera fila. El tirador apareció literalmente a diez metros de nosotros. Estaba camuflado. No lo vi bien, pero me pareció que la barba era postiza. Empezó a disparar con una ametralladora. Le disparó a mi marido delante de mis ojos. Vi que estaba herido, pero no tuve tiempo de ayudarlo. Todos corrieron, yo simplemente me dejé llevar por la marea de gente”, señaló una mujer a Sputnik.