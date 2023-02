Le salió todo mal: ladrón intentó robar una vivienda, pero un inconveniente lo obligó a tener que ser rescatado por la Policía

Accidentada, así resultó la jornada de este miércoles 8 de febrero para un ladrón en la localidad argentina de Merlo, luego de que, en medio de uno de sus robos, terminara sufriendo un inconveniente en el que la Policía intervino a su favor.

Según reportan medio locales en Argentina, el protagonista de la historia es un hombre de 48 años, identificado como Ariel Arcángel Ledesma, quien decidió ingresar a robar en una residencia, propiedad de un cerrajero de la zona, ubicada en el barrio El Zorzal de Pontevedra.

Si bien, el delincuente había logrado ingresar a la residencia, y al interior de ella había podido obtener algunos elementos de valor para dar sentido a su robo, en medio de su ‘intervención’, fue descubierto por el propietario del inmueble quien, al encarar al delincuente, desencadenó una pelea en la que el delincuente terminó por emplear un arma cortopunzante para atacar al enfurecido propietario que evidenció el robo.

Una vez herida la víctima, el ladrón se apuró a salir del inmueble con el propósito de huir, dado que había sido autor de dos delitos: robo y ataque armado con elemento cortopunzante, al haber generado algunas heridas al propietario de la vivienda.

El hombre terminó arrestado y presentado ante las autoridades de su país. - Foto: Getty Images

No obstante, del afán del ladrón por escapar de la escena, solamente quedaría un nuevo impasse que a los ojos de la comunidad resultó curioso, y que fue tildado como ‘karma’.

El impase, que además quedó grabado en video, consistió en que el ladrón, al intentar escapar del lugar, quedó ‘atrapado’ en la reja frontal de la casa que acababa de robar, luego de que uno de sus pies se quedara anclado en la barrera de protección, impidiéndole así el escape, dejándolo colgado boca abajo, y requiriendo la intervención de la Policía para ser rescatado.

Según recogen medios locales, los hechos ocurrieron en horas del mediodía de este miércoles, en una residencia ubicada en la calle Juana Azurduy al 1800, sitio al que llegó un grupo de curiosos que, al evidenciar la situación, se vieron envueltos en una difícil dicotomía; ayudar al ladrón a bajar de la reja, o tomar justicia por mano propia, aprovechando que el delincuente se encontraba colgado de la reja cual piñata, y totalmente indefenso.

VIDEO Entró a robar a una casa en #Merlo y quedó enganchado de una pierna en la reja cuando intentó escapar pic.twitter.com/ZS2ewsNZKY — Primer Plano (@primerplanotv) February 8, 2023

Ningún vecino decidió ayudar o atacar al delincuente, sí aprovecharon la escena para filmar el curioso caso, que ahora se viraliza a través de las redes sociales.

A la llegada de la Policía, esto fueron informados de la situación, procediendo a ‘descolgar’ al ladrón, tomar la correspondiente denuncia y proceder a una requisa.

Antes de ser atrapado (por la reja), el delincuente había agredido al propietario de la casa. La herida fue afortunadamente leve. - Foto: Foto: Getty Images

Precisamente, en medio de la requisa adelantada, los policías pudieron corroborar que en poder del ladrón de apellido Ledesma, se encontraban algunos objetos de valor hurtados a la familia propietaria de la vivienda en la que fue encontrado, tales como una plancha de pelo y una radiograbadora.

Por su parte, cuerpos de emergencias también llegaron al lugar para atender al hombre atacado por el ladrón, logrando evidenciar una herida de cuchillo en una de sus piernas, no obstante se determinó que afortunadamente, esta no fue profunda, por lo que no reviste mayor gravedad.

Tras la captura del delincuente, este fue puesto a disposición de la Fiscalía local de Morón, y es señalado de los delitos de tentativa de robo y lesiones leves.

El video con el curioso impase ocurrido al ladrón se viralizó ahora a través de las redes sociales, donde el ladrón es calificado como el primer blooper del mes de febrero debido a lo curioso y gracioso que puede parecer el caso.

Las autoridades tuvieron que concurrir al lugar para 'rescatar' al ladrón y arrestarlo. - Foto: Getty Images

Algunos internautas critican a los pobladores locales por no haber tomado la justicia en mano propia, advirtiendo la indefensión del hombre, quien quedó en una pose que podría calificarse de envidiada por las mejores bailarinas de ballet.