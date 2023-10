Lior Haiat, portavoz de Exteriores de Israel, arremete contra Gustavo Petro por polémicas declaraciones. Lo acusa de apoyar a Hamás

En declaraciones antes varios periodistas, el portavoz fue enfático en decir que “en esa guerra contra el terrorismo solo hay un lado que es condenar el terrorismo. Quien no condena el terrorismo, de hecho, da apoyo a Hamás” . Asimismo, el funcionario israelí aprovecho para pronunciarse sobre las declaraciones de Gustavo Petro que ha realizado en su cuenta de X, citó AFP .

Haiat, aseveró ante la prensa latinoamericana que el mandatario colombiano “demuestra más que nada una falta de conocimiento, por no decir de ignorancia, y una enorme falta de respeto después de las atrocidades que hemos visto, las imágenes de ese ataque tan bárbaro que ni siquiera los animales lo hacen” , recogió Infobae .

Por otro lado, frente a la comparación que Gustavo Petro realizó en una de sus publicaciones donde comparó a Israel con el movimiento nazi, no pasó desapercibida para Haiat, quien señaló que: “La comparación que hizo el presidente de Colombia, lamento decirlo, pero es una comparación que no tiene ninguna base, que es lamentable y que estoy seguro de que no representa al pueblo colombiano”.