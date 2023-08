Madre de Fernando Villavicencio le dio desgarradora despedida; ayudó a enterrar a su propio hijo

El evento despertó toda clase de reacciones en los seguidores de Fernando Villavicencio, quien no logró salir con vida de este ataque sicarial donde estarían involucrados seis colombianos. Entrada la noche, el cuerpo del fallecido candidato fue inhumado en el cementerio Monteolivo del norte de la capital, en un acto privado al que asistieron pocas personas.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los curiosos fue un video que salió a la luz, donde se pudo ver a Gloria Valencia, madre del político, en el cementerio, dando su última despedida para su hijo. La mujer no lo pensó dos veces y tomó una pala para echar tierra sobre el féretro del periodista asesinado.