Maduro arremete contra Juan Manuel Santos acusándolo de querer asesinarlo: “Trató de matarme el 4 de agosto de 2018″

“Ayudamos a Colombia en la paz, en cosa que ustedes no saben”, dijo el mandatario y aprovechó para aremeter contra los medios de comunicación en Colombia: “odian a Bolivar, odian a Chávez, me odian a mi, odian a la Revolución Bolivariana, de hecho, Colombia es el epicentro de la conspiración”, dijo.

“Los resultados en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen”, expresó Santos en su cuenta de X.