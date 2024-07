“Defenderemos nuestra patria”: Nicolás Maduro amenaza a Estados Unidos con una guerra directa si no le dejan seguir con el camino oficialista en Venezuela

“No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución, lo digo solemnemente, desde el poder político, queremos continuar con el camino que Chavez trazó”, empezó diciendo Maduro en su intervención y agregó: “pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución”, aseveró.

El mandatario venezolano dijo que no dudaría en tomar acciones contra Estados Unidos, “Yo no nací el día de los cobardes, nosotros no nacimos el día de los cobardes, pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria”, aseveró.