Maduro llama “nazi criminal” a Zelenski y ataca a Biden, tras incremento de tensiones entre Rusia y Ucrania por misiles de EE. UU.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. | Foto: Getty Images via AFP

Al respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no dudó en reaccionar desde Caracas a la crisis que se está llevando en la guerra entre Rusia y Ucrania tras el anuncio de Estados Unidos. El mandatario atacó a Estados Unidos y al presidente Zelenski.

“Hoy mi expresión no es la de ayer, antes les decía no guarden la guardia, no, eleven la guardia, la guardia vigilante de la paz en todo el territorio del país, todas las fuerzas populares, todas las fuerzas militares, todas las fuerzas milicianas, a cuidar Venezuela de la locura megalomaníaca del imperio gringo”, dijo.