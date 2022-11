Mecánico le arrancó un pedazo de nariz a un hombre, pensando que era el amante de su esposa

Un hombre en Argentina llevó los celos a otro nivel, cuando en un ataque de ira le arrancó la nariz a un cliente al que señaló de ser el amante de su esposa. El caso sucedió el domingo 27 de noviembre en Mar del Plata, Argentina, específicamente en el barrio Caribe.

El agresor fue identificado como un mecánico que tuvo un altercado con uno de los clientes a quien, no hacía mucho tiempo, le había hecho alguna intervención en su vehículo. Más allá de cualquier inconformidad con el trabajo realizado, lo que exacerbó los ánimos del trabajador fue su seguridad de que estaba siendo blanco de infidelidad y tenía al supuesto “tercero” en frente.

En un momento del encuentro, el mecánico decidió enfrentar al otro individuo sobre la presunta relación sentimental que mantenía con su mujer. De acuerdo con ‘Todo Noticias’, el señalado negó cualquier tipo de vínculo y, como respuesta, manifestó inconformidad con las reparaciones hechas a su carro.

El ambiente se tornó cada vez más hostil, al punto que el especialista en mantenimiento quiso arrebatarle al otro el celular para indagar, por cuenta propia, sobre los mensajes que estaría intercambiando con su pareja. En ese punto, la tensión escaló de nivel.

El mecánico intentó arrebatarle el celular a un cliente para revisar sus mensajes. - Foto: Getty Images / Autor: Kathrin Ziegler

Según medios locales, al ver que no lograba golpear en el rostro al cliente (de 28 años), tomó una decisión “precipitada” y se abalanzó hacia él mordiéndole la nariz hasta que le provocó un desgarre. La herida llevó a que el joven tuviera que ser intervenido con urgencia en el Hospital Interzonal General de Agudos, pues se había quedado sin parte de ese órgano.

Aparte de la lesión en la nariz, el supuesto amante terminó con heridas en el pecho y otras zonas del cuerpo. Entre tanto, se interpuso una denuncia contra el agresor, quien ahora deberá responder por delitos de robo y lesiones, según informó Todo Noticias.

Otro hecho de intolerancia

En Argentina también fue escenario de otro hecho de intolerancia la ciudad de Villa Tesei, cuando un joven atacó en el rostro a otro por estar conversando con su exnovia. El agresor fue identificado como Santiago Martínez y, a través de un audio de WhatsApp, intentó justificar su proceder.

“¿Estás ahí hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex? Toqué fondo, no sé ni qué hice. Me cegué”, dijo Martínez, según recopiló Todo Noticias. Las heridas de Nicolás García, la víctima (de 21 años), le afectaron la visión y, según le comentó la mamá a ese medio, “se encuentra en un estado muy delicado”.

“Estamos rezando mucho para que la pueda volver a recuperar. Se acuerda, sabe perfectamente quién fue. No pudo defenderse. Me llamó y se desmayó por haber perdido tanta sangre (...) Él es diabético. Por la patología que tiene, lo que menos tenía que haberse lastimado es el ojo. Nunca pensé que iba a estar en esta situación”, le agregó al citado medio.

El altercado tuvo lugar a mediados de este mes, cuando Martínez observó que su expareja estaba conversando y tomando una bebida con García. Sin medir las consecuencias, tomó una botella y la emprendió contra el adolescente en una discoteca.

En cuanto al agredido, este también se pronunció sobre lo ocurrido en un mensaje a sus amigos. “Pórtense bien, sean buenas personas y siempre ayuden a los demás. Sean fuertes y cuídense mucho, que yo voy a pelearla por mi familia y por ustedes que son mis amigos. Los quiero mucho a todos (...) Si esto me pasó a mí fue por algo, pero les llega a pasar algo a ustedes y yo doy la vida por cada uno”, recogió Todo Noticias.