Melania Trump: en su explosivo libro revela los grandes dolores de su vida. Este fue el episodio “devastador” que vivió en la Casa Blanca

Cuando la semana pasada, el diario The Guardian reveló un adelanto del explosivo libro de Melania Trump, creció la expectativa del impacto que el texto de 256 páginas tendría sobre la campaña electoral de los Estados Unidos. La ex primera dama, una de las mujeres más discretas del mundo, mostró de frente que estaba en contra de una de las banderas de la campaña de su marido: el derecho de las mujeres a abortar libremente.

En lo político, a su esposo lo describe como un excelente gobernante. “Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos prosperó y no hubo ninguna guerra”, asegura. Y sin referirse a sus problemas judiciales, deja claro que ella está de su lado en ese frente. “Al día de hoy, muchos estadounidenses siguen teniendo dudas sobre las pasadas elecciones, no soy la única persona que cuestiona esos resultados”, sostiene.

La ex primera dama también defendió sus poses nudistas en Eslovenia y aseguró que “la forma femenina alguna vez fue venerada y honrada en la cultura occidental. La desnudez era un medio a través del cual la humanidad era elevada y celebrada”. La exmodelo defendió su carrera y la consideró esencial para lo que ha vivido en el poder.

El expresidente estadounidense Donald Trump y la ex primera dama estadounidense Melania Trump. | Foto: GC Images

“Todo el mundo te juzga, te mira de una determinada manera, así que también puede ser un mundo mezquino. Nada me preparó más para este mundo que la moda”, dice en su libro. Sobre su origen, negó que su papá fuera comunista, pero confirmó que ella comenzó su carrera como modelo a los 6 años.

“No hay nada vergonzoso en el autismo, pero Barron no es autista”, remató. De igual manera, contó que esa experiencia la marcó para siempre. “Estaba horrorizada por tal crueldad”, aseguró. Y dijo que fue por eso que decidió enfocar en esa causa su trabajo en la Casa Blanca. Fue así como lanzó la iniciativa Be Best para proteger a los niños y niñas de la violencia digital.