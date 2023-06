Mujer asegura que su perro le detectó su cáncer de mama: “es mi pequeño salvavidas”

Aunque las mascotas suelen parte vital de los hogares, no es común que sean estas las que ayuden a identificar enfermedades en los miembros de la familia. Incluso, la sola idea parece sacada de un audiovisual de ciencia ficción. A pesar de esto, una mujer en Inglaterra afirma que su perro le advirtió de un cáncer de mama que se le diagnosticó al poco tiempo.

Se trata de Trisha Allison, una mujer de 50 años residente de Wilford, un poblado en Nottinghamshire, que contó para medios locales, cómo fue que su perro enrazado con collie de dos años, que según indicó, no suele demostrar cariño y es un poco apático, un día saltó en su pecho y comenzó a olfatearle el pecho.

Imagen de referencia, perro raza collie, similar a Luna, la mascota de Allison. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Si no fuera por Luna, no lo habría encontrado ese día”, dijo Allison según recoge el medio local Daily Mail, agregando que fue una mañana mientras ella estaba sentada en el sofá, cuando la perra se lanzó sobre ella, le golpeó el pecho y luego siguió olfateando. Sin embargo, este acto no pasó solo una vez, sino que la mascota continuó golpeando y oliendo a la mujer, incluso, se acostaba en su regazo.

“Debido a que tengo senos densos, es posible que no los haya vuelto a golpear durante un par de años más o menos; mi historia podría haber sido muy diferente. Me reviso de todos modos, pero no me reviso todas las semanas o todos los meses. Probablemente me reviso cada dos meses”, agregó la mujer para el medio citado.

Allison cuenta que ella tomó en cuenta el extraño gesto de su perro, y se dio cuenta que el dolor en el pecho le continuó más tiempo de lo normal, por lo que fue al médico y se tomó unos exámenes. “Tomó dos semanas obtener el resultado de que era cáncer, pero lo detectaron temprano. Creo que ella lo sabía, es mi pequeño salvavidas”, indicó.

Mujer murió por un balazo disparado por su bebé de dos años

El menor de edad resultó siendo el que provocó la muerte de su madre, luego de que hallara un arma cargada en el cuarto de sus progenitores. La revista People comunicó que el nombre de la fallecida mujer es Laura Ilg, tenía 31 años y vivía en el estado de Ohio.

Fue la misma estadounidense la que alertó a las autoridades del incidente que hubo en casa, justo cuando sintió un disparo en su espalda. Contactó los servicios de emergencia del sector y, luego, el esposo de la mujer, llamado Alek, también hizo el reporte.

Aparte del arma con el que el bebé le disparó a su madre, en el hogar se hallaron otras dos armas de fuego, una escopeta cargada y un rifle de aire comprimido. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Lo más triste de la historia es que Laura Ilg se encontraba gestando una nueva vida en su vientre, se trataba del segundo bebé de la familia, que ya tenía 33 semanas.

La mujer comenzó a desvanecerse en su habitación, dado que su primogénito utilizó una pistola semiautomática cargada.

Luego, las autoridades alcanzaron a llegar hasta el lugar donde ocurrió el incidente. Allí se dio a conocer que el arma era propiedad del hombre del hogar y se encontraba en una de las mesas de noche de la habitación, la cual siempre permanecía cerrada, según el informe preliminar.

Se detalló que en el hogar se hallaron otras dos armas de fuego, siendo una de estas una escopeta cargada que estaba ubicada en un armario. Por otro lado, se encontró un rifle de aire comprimido.

La investigación siguió en curso para esclarecer por completo lo que realmente ocurrió en esta familia, mientras, el bebé de dos años pasó a ser responsabilidad de Alek. - Foto: Getty Images

Al momento en el que los encargados policiales del caso llegaron, la mujer embarazada aún se encontraba consciente. De acuerdo con recopilaciones de Cleveland 19 News, la dama alcanzó a manifestar que su bebé de dos años ingresó al cuarto, mientras ella se encontraba doblando ropa, tomó el arma y ocurrió el fatal suceso.

Sumado a esto, fue trasladada al centro médico más cercano. En este lugar le practicaron una cesárea de urgencias, bajo la esperanza de que el feto se salvara, pero el intento no funcionó. Pasadas tres horas, Laura Ilg falleció.