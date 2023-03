Mujer fue a dejar a sus hijos al colegio cuando exesposo la mató; ella lo había denunciado

La ciudad argentina de Cañuelas fue escenario de un crimen este jueves –16 de marzo– cuando la vida de María Isabel Speratti fue segada por su exesposo, Gabriel Núñez. Todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando la mujer se disponía a dejar a sus hijos en el colegio y, de repente, apareció en el lugar este individuo con un arma.

Pese a que había sido denunciado y, aunque Speratti advirtió en alguna ocasión sobre el nivel de agresión al que podría llegar Núñez, se terminó desatando el desenlace fatal que fue presenciado por los menores de edad. Sin oportunidad siquiera de intentar escapar, la argentina (de 40 años) fue atacada en la puerta de su casa en la calle Paraná.

Fueron cuatro los disparos que le arrebataron la vida a Speratti, uno de ellos impactó en su cabeza. Aunque alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial en estado grave, los médicos no lograron salvarla. Según Infocañuelas, el agresor (de 47 años) fue aprehendido poco después de los hechos cuando transitaba con su vehículo por el centro de la ciudad.

Había antecedentes de violencia

En 2021, la víctima compartió en un grupo de vecinos en WhatsApp que su expareja la había atacado, un mensaje que ahora se ubica en primer plano y que es tomado por algunos como si hubiese sido una premonición de lo que finalmente ocurrió dos años más tarde y en presencia de sus hijos.

“Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente hay una orden de restricción, por lo que no debe acercarse a menos de 200 metros. Les pido, por favor, que si lo ven rondando por el barrio llamen al 911. Les paso una foto de él y de su auto. Gracias”, dijo en aquel momento la argentina.

La víctima alcanzó a ser trasladada a un hospital donde falleció por la gravedad de sus heridas. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / wutwhanfoto

Un residente del sector dijo a Infocañuelas que durante aproximadamente dos meses, la Policía estuvo visitando el barrio, pero al cabo de un tiempo dejó de ir “y sucedió lo previsible”. Ese medio informó que las autoridades no tenían una orden de restricción vigente.

El sospechoso fue aprehendido

En el momento del arresto, el acusado fue hallado con un arma que, según información preliminar, pudo ser la misma utilizada para acabar con la vida de su expareja. El caso está ahora en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de la ciudad, dirigida por Roberto Javier Berlingieri.

La expareja de la víctima fue arrestado el mismo día de los hechos.(imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

En diálogo con Todo Noticias, Karina, una amiga de la víctima, se refirió al episodio en el que Gabriel Núñez habría intentado “ahorcar” a Speratti y que, en ese momento, el caso se trató como si hubiesen sido “lesiones leves”. Según su relato, en un comienzo ambos tenían un matrimonio aparentemente normal y el sujeto estuvo recibiendo atención psiquiátrica durante un mes antes de quedar libre.

En 2021 se registró un episodio de violencia que fue tratado como "lesiones leves". (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Pranithan Chorruangsak

“Ella era la que emprendía siempre los negocios y él la acompañaba”, contó la allegada a Speratti. En relación con el episodio de violencia presentado en 2021 se “hace la denuncia (...), tenía los ojos todos morados, el cuerpo todo marcado y ahí” le pusieron “el botón antipánico y le ponen el patrullero en la puerta”, dijo Carina a Todo Noticias.

A24 recopiló el testimonio de la hermana de Speratti, quien aseguró que en el ataque de hace dos años, las autoridades erraron al no catalogar lo ocurrido como “intento de feminicidio”. La respuesta de la justicia, en ese entonces, fue que no “podían demostrar la intención”, además que el sujeto nunca fue preso.