Mujer mostró el abuso y restricciones que sufrió en su matrimonio: “Me estoy perdonando”

En redes sociales una mujer mexicana decidió compartir, en Twitter, parte del abuso que asegura haber sufrido durante el tiempo que estuvo casada. A través de un video expuso una de las conversaciones que sostuvo con quien entonces era su pareja y que reflejan los comentarios y limitaciones que vivía hasta en la forma de vestirse.

“No estoy orgullosa de muchas cosas que hice en mi matrimonio, pero me estoy perdonando”, es parte de la descripción de la joven antes de compartir el clip que hoy acumula más de cinco millones de visualizaciones. En este aparece un chat en el que su ahora expareja la increpaba por la manera de vestirse y le instaba al envío de fotos para dar su aval o desaprobación.

Mujer mexicana contó su experiencia de maltrato, mientras estuvo casada (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Yaowarat Boonyarattaphan / EyeEm

En WhatsApp el sujeto le preguntó cuáles eran las prendas que ella estaba portando, pero la respuesta de jeans y una blusa no le fue suficiente, así que le instigó para que le enviara fotografías en las que pudiera verse completa. “¿Qué tanto tardas?, Qué raro. Te estoy hablando”, escribió el individuo.

La conversación no terminó ahí, pues su entonces esposo insistía en que le enviara imágenes en las que no se viera la ropa por partes. “Completo, órale, a ver qué pantalón. ¿Qué no te había dicho que esas chingad*** no?”, agregó a lo que la mexicana negó que previamente le hubiera manifestado su molestia porque las prendas tuvieran algún roto.

“Qué bien te portas”

“¿No? ¿Segura? Qué bien te portas (...). Te dije que esas chingad*** era como traer shorts”, añadió el individuo. En ese momento, la joven le insistió que desconocía esa molestia y que, en caso contrario, hubiese optado por otra ropa.

No estoy orgullosa de muchas cosas que hice en mi matrimonio, pero me estoy perdonando, porque en su momento creía tener que defenderme, cuidarme y que era lo mejor para mí.



Sé que un día lograre perdonarme por completo.

Me agradezco poder salir de ahí. pic.twitter.com/v6lo6MQ9Ug — 𝐾 𝑎 𝑟 𝑒 𝑚 ♡︎ (@KaremPadilla) March 8, 2023

En otro trino dijo que estaba dispuesta a perdonarse por haber depositado su confianza en alguien a quien “se suponía que amaba” y por dar vía libre para que la violencia fuera escalando. Según contó, esta no se limitó solo a las agresiones verbales sino que también hubo maltrato físico. “Hoy estoy rota, pero estoy viva y más fuerte que nunca”.

Según contó la mexicana, de las agresiones verbales se pasó a las físicas (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Según cifras oficiales, citadas por la cadena internacional CNN, solamente entre enero y noviembre de 2022 México registró 878 muertes de mujeres relacionadas con violencia de género. El diario El País sitúa en 17.776 las que han sido asesinadas en un periodo no mayor a cinco años.

¿Qué dice el Gobierno de Obrador?

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este miércoles 8 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que las movilizaciones se adelantaran sin disturbios. Lo anterior, en alusión a antecedentes de confrontaciones con las fuerzas de seguridad.

ARCHIVO - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió manifestaciones pacíficas en el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. - Foto: AP

“Hoy 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa (...). “Las mujeres se han venido abriendo paso tanto en las luchas cotidianas que tiene que ver con su trabajo, en sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos, como las que actúan en el servicio público”, dijo el mandatario, según recogió Europa Press.

En su intervención matutina, López Obrador resaltó que las políticas sociales de su administración han ayudado tanto a hombres como a mujeres, siendo ellas 13 millones de los 25 que se han inclinado hacia estas. Además, hizo hincapié en que 11 millones de niñas y jóvenes han podido beneficiarse de becas de estudio.

Sin embargo, el pedido en las calles es una mayor protección que realmente lleve a disminuir los casos de violencia, desaparición y muerte. En el país azteca, durante los últimos meses, han estado en primer plano nombres como los de Debanhi Escobar, quien desapareció en abril de 2022 y cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna semanas después.