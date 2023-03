Mesera pierde la audición tras ser golpeada por clientes que se negaron a pagar la cuenta

Un hecho de violencia en un establecimiento comercial trajo graves consecuencias para una mesera que quedó con secuelas tras una riña en el bar-restaurante en el que trabajaba. La víctima perdió la audición, de por vida, en uno de sus oídos como consecuencia a la golpiza que recibió.

La víctima fue identificada como Agustina Tramontana, quien recibió una golpiza por parte de unos sujetos que se negaron a pagar la comida y bebida que habían consumido en el establecimiento. A pesar de que la discusión inicialmente se dio entre los clientes y otro de los compañeros de Agustina, las cosas se salieron de control.

Al percatarse de la discusión en la que estaba inmerso su colega con los clientes, la mujer intentó intervenir para calamar los ánimos, pero fue allí donde recibió múltiples golpes en su humanidad el pasado 14 de marzo a las 3:30 de la madrugada.

- Foto: Getty Images / Willie B. Thomas

Como consecuencia de la agresión, Agustina Tramontana tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario donde los médicos le tuvieron que realizar un trabajo de reconstrucción con 20 suturas. Además, los médicos le diagnosticaron perdida total de la audición en su oído izquierdo.

Agustina asegura que a pesar del esfuerzo de los médicos, su cara quedó desfigurada y que no soporta verse en un espejo. Todo por tratar de mediar con antisociales.

Por medio de sus redes sociales la mujer no dudó en manifestarse ante lo que le sucedió, aseguró estar cansada de la inseguridad que padecen los ciudadanos a diario.

“Ayer fui yo, pero esto pasa constantemente en la gastronomía. Estoy cansada de esto. De la inseguridad, de que ya no pueda sentirme segura ni en el trabajo, porque siempre nos preocupamos por la ida o la vuelta. Se suponía que el trabajo era el lugar seguro y ahora ni eso”, escribió Agustina.

Las autoridades ya se encuentran trabajando en el caso, para poder esclarecer este hecho de violencia contra la mujer.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

Llamó “ratas” a sus clientes

Otra mesera de Buenos Aires, Argentina, ha causado ‘revuelo’ durante los últimos días en Twitter, luego de que expresara su malestar porque unos comensales no le dejaron nada de propina. La mujer aprovechó el espacio para comentar sobre lo que, a su juicio, debería ser un acto de gratitud con los empleados.

La joven aparece en esa red social como @violetaisdead y contó haber atendido una mesa con 10 personas, quienes consumieron en alimentos alrededor de 50.000 pesos (más de 1.200.000 pesos colombianos). Sin embargo, una vez efectuaron el pago, este no incluía ninguna propina, por lo que se cuestionó: “¿Tan difícil es salir a comer afuera y no ser una rata con el mozo?”

atendí una mesa de 10 adultos

consumieron 50 mil pesos en comida y dejaron 0 pesos de propina. tan difícil es salir a comer afuera y no ser un rata con el mozo? — viole🦋 (@violetaisdead) January 26, 2023

Ese mensaje encendió la polémica y, a la fecha, su comentario ha sido visualizado por al menos dos millones de usuarios y replicado más de 1.500 veces. La lluvia de comentarios no se ha hecho esperar; algunos la respaldaron y otros le recomendaron que cualquier reclamo lo dirigiera a sus superiores, más no a los clientes.

“Pero exígele a tu jefe, no al que va a consumir”, “Pero si no es obligatoria la propina. De última pídele que no sea rata a tu jefe, y si no sale juicio laboral con fritas”, “La propina no existe porque el patrón paga mal. Es un reconocimiento a si te atendieron bien. Lo mismo hago con el Delivery, con el del hotel, con el que te abre la puerta del taxi”, fueron algunas reacciones.

- Foto: Getty Images / Thomas Barwick

Otra usuaria cuestionó el reclamo hecho por la argentina. “Sigue siendo no obligatoria. Yo siempre dejé algo, aun así me molesta la gente que exige algo que creen que es un derecho. No, el único derecho que tienes es reclamarle a tu empleador si está mal pagado el sueldo. Si no toda atención al público debería tener propina”, enfatizó otra usuaria en Twitter.