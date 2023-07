Mujer terminó en coma por culpa de su brasier: ¿qué le pasó?

De acuerdo con el periódico británico The Daily Mail , la mujer contó que el aro metálico del sujetador de su brasier le generó una herida en la piel, algo que le suele pasar a muchas mujeres . Sin embargo, este inofensivo aro le produjo a Halcrow una infección conocida como ‘fascitis necrosante’, la cual le afectó los tejidos blancos.

La mujer todavía no puede creer cómo terminó en coma debido al aro del brasier. | Foto: Getty Images

Según explica Medline Plus, sitio de salud de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, e sta infección bacteriana es poco frecuente, pero muy grave, debido a que puede destruir los músculos, la piel y el tejido subyacente. De hecho, la palabra “necrosante” se refiere a algo que ocasiona la muerte del tejido corporal.

La mujer relata que en un principio se sometió a varios tratamientos médicos que no le funcionaron en lo absoluto, por lo que la situación se fue agravando y con ello empezó a sentir un dolor insoportable. Por lo anterior, finalmente decidió ir por urgencias para pedir una evaluación detallada de cómo estaba su cuerpo.

Joven de 23 años asegura sentirse humillada porque todavía no ha dado su primer beso: “Se está poniendo aterrador”

Contexto: Joven de 23 años asegura sentirse humillada porque todavía no ha dado su primer beso: “Se está poniendo aterrador”

“Cuando entré, la enfermera me miró y me apresuró, estaba totalmente gris en la cara. Fue realmente aterrador”, manifestó.

A pesar de que ya ha pasado un año desde esta pesadilla que tuvo que padecer, Halcrow todavía no puede creer y se impresiona al reconocer que todo este difícil proceso se dio como consecuencia del sujetador de uno de sus brasiere s, lo que también ha dejado impactados a algunos usuarios a través de las redes sociales. Además, este episodio la llevó a cambiar ciertas cosas de su vida.

Padecer esta situación la llevó a cambiar muchas cosas de su estilo de vestir para no arriesgar su vida. | Foto: Getty Images

“No siempre me siento bien ahora con cierta ropa, ya que me falta mucho seno, pero estoy contenta de estar viva después de casi no lograrlo”, expresó la mujer.