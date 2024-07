Las mujeres quieren ser protagonistas en la política

La reacción de las norteamericanas para frustrar la aspiración del candidato de Donald Trump tal vez no logre frenar la confirmación de Kavanaugh (prevista para el sábado). Y la de las brasileñas podría no descarrilar la campaña de Bolsonaro, que al cierre de esta edición esperaba las elecciones del domingo en el primer lugar de las encuestas. Pero ambas son una nueva expresión de un año en el que, como pocas veces, las mujeres se volcaron a las calles para reclamar sus derechos, rechazar las desigualdades de género y asumir el protagonismo de los debates públicos. De ese modo, reaccionan contra el poder de personajes abiertamente misóginos como Donald Trump, Rodrigo Duterte y, posiblemente, Bolsonaro, que encendieron las alarmas de los grupos y colectivos femeninos cada vez más asertivos y combatientes.

Cientos de miles de mujeres llenaron las plazas públicas brasileñas para demostrar su descontento por las candidatura de Jair Bolsonaro. El brasileño es abiertamente misógino, aseguró que no violaría a una mujer "si es fea", y que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se explica porque "ellas se embarazan". El mes pasado en Argentina, miles de mujeres estuvieron varios días frente al Senado para exigir la despenalización el aborto.

Hay muchos y muy diversos ejemplos. Para Diana Ojeda, activista e investigadora del Instituto Pensar, esta participación no es una novedad, sino la continuidad de una lucha que comenzó hace mucho. “Esta es una nueva oportunidad histórica, en la que cada vez más los espacios públicos se abren y las mujeres gritan, como en el conflicto palestino-israelí: aquí estamos para solucionar los problemas que los hombres no pudieron”, dijo. Aunque la coyuntura no puede borrar las miles de iniciativas que permitieron a las mujeres llegar hasta aquí, es un hecho que la llegada al poder de personajes misóginos y retardatarios ha multiplicado la presencia de la mujer en el escenario público. Como dicen ellas, no es hora de callar.

