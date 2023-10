Nayib Bukele responde a críticos sobre trato a pandilleros: “Nuestras cárceles son limpias, ordenadas, no hay abusos ni golpes”

Bukele respondió en un hilo de X asegurando que “en El Salvador, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica; nuestras cárceles son limpias, ordenadas, no hay abusos, ni insalubridad, ni golpes, ni asesinados (como a diario pasa en otros países)”, aseguró el presidente en su publicación.

Según Bukele, “tal vez su molestia es porque no permitimos que ordenen delitos desde las cárceles, que no haya drogas, armas, ni señal telefónica o de internet. Tal vez les molesta que no haya riñas con las que pueden justificar el asesinato de testigos. Tal vez les molesta que los pongamos en evidencia”, dijo en su cuenta de X.