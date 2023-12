Netanyahu rompe el silencio y habla sobre la muerte de 3 rehenes por disparos de militares israelíes: “Vamos a aprender las lecciones”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió “aprender” tras la muerte el viernes de tres rehenes que fueron tiroteados cuando se acercaron a soldados israelíes con una bandera blanca y subrayó que cuando termine la ofensiva, la Franja de Gaza quedará bajo control de Israel, no de la Autoridad Palestina que controla el partido Al Fatá.

Así, lamentó la “trágica muerte de nuestros tres rehenes”, Yotam Haim, Samar Talalka, Alon Shamriz. “Acariciaban la salvación y ocurrió el desastre”, apuntó. Él mismo y todos los israelíes se preguntan “qué hubiera pasado si..., si hubiera sido diferente... Estábamos tan cerca de abrazarlos”, señaló Netanyahu. “Pero no podemos dar marcha atrás al reloj”, advirtió antes de recordar que todos los combatientes saben que “la distancia entre la victoria y el desastre tiene el ancho de un cabello”.

“Solo la presión militar” puede facilitar la liberación de los rehenes. “Sin ella, no tenemos nada”, ha advertido en respuesta a los llamamientos a pactar un intercambio.

Sin embargo, no ha cerrado la puerta a un posible acuerdo de intercambio. “Estamos trabajando con Qatar y Egipto para la liberación de los rehenes. Tenemos críticas duras para Qatar. Ya lo sabrán, pero ahora mismo estamos intentando cerrar un acuerdo”, explicó.

En cualquier caso, desmintió que su objetivo sea o haya sido reforzar a Hamás. “El dinero llegaba a Hamás incluso antes de mi mandato. No reforzamos a Hamás ni financiamos a Hamás. Es una ficción que están intentando cultivar constantemente. El dinero fue a causas humanitarias. No queríamos reforzar a Hamás. Siempre he dicho que habría que cortar las manos y los pies a Hamás”, apuntó.