Nicaragua: escritores agradecen a Gabriel Boric y a España su solidaridad: “es un gesto que no han tenido otros países de América”

Los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, quienes hacen parte del grupo de 94 nicaragüenses que viven en el exilio y fueron recientemente despojados de su nacionalidad, hablaron sobre las expresiones del gobierno chileno y el gobierno español.

Las reacciones son una respuesta a las manifestaciones recientes del presidente de Chile Gabriel Boric, quien calificó a Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua como “dictador”, por las acciones tomadas por su gobierno.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. ¡No están solos!”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, sobre las recientes decisiones de Daniel Ortega. - Foto: Getty Images

El presidente chileno, Gabriel Boric, se refirió a lo hecho por el mandatario nicaragüense con varias personalidades - Foto: Getty Images

“Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense”, manifestó Boric en su cuenta de Twitter. “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. ¡No están solos!”, añadió el presidente de Chile.

Mientras tanto, el gobierno español ofreció a los 94 afectados con la medida, la posibilidad de naturalizarlos y entregarles la nacionalidad del país.

“El Gobierno de España ha extendido a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que les ha sido retirada su nacionalidad, la oferta de nacionalidad española”, informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Una opción que ya había ofrecido España a 222 presos políticos, que fueron deportados a Estados Unidos, desde Nicaragua, días antes.

¿Qué pasó?

El pasado 15 de febrero un tribunal de Nicaragua declaró “traidores a la patria” e inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos a 94 opositores exiliados, entre ellos los dos escritores. Ambos fueron en el pasado aliados del movimiento de Ortega.

Sergio Ramírez fue de hecho vicepresidente del gobierno sandinista en la década de 1980, que encabezaba el actual mandatario Daniel Ortega. Belli estuvo exiliada durante la dictadura de Anastasio Somoza y regresó a su país, tras la victoria guerrillera que despojó a la dictadura del poder y de manera entusiasta, se unió al nuevo gobierno sandinista.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. España ofreció la nacionalidad a las más de 300 personas que recientemente el gobierno de Ortega, dejó sin nacionalidad nicaragüense. - Foto: REUTERS

Además de ellos estaban en la lista de sancionados, el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.

Gracias por no callar

“Muchas gracias presidente @GabrielBoric por encarnar la dignidad y la entereza al no callar sobre Nicaragua. Un abrazo”, escribió Sergio Ramírez desde su cuenta de Twitter este domingo.

De su parte la escritora Gioconda Belli, quien es ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010 y también está exiliada en España, aclaró desde su cuenta de Twitter: “Gracias Presidente Boric, su correo enciende luces nuevas en América Latina. Gracias por la ternura de su solidaridad”.

Y también dijo: “Gracias por ser consecuente y por apoyar un estado de Derecho y la demanda democrática en Nicaragua y Latinoamérica”.

Belli compara acciones con otros países de América Latina

De acuerdo con Belli, el ofrecimiento de España de otorgar la nacionalidad a los nicaragüenses que hoy no cuentan con su nacionalidad, es un gran gesto de solidaridad, que no se ha visto en otros países de América Latina.

“España ha tenido un gesto extraordinario de ofrecer la nacionalidad a esas personas para que no queden como apátridas; ese es un gesto que no han tenido otros países de América Latina que, curiosamente, hubiéramos esperado que tuvieran más generosidad”, dijo.

Gioconda Belli - Foto: Imágenes de @rtve

Las declaraciones las dio la escritora y poeta este domingo, cuando habló de su situación, en entrevista con el canal español RTVE Noticias. En un simbólico acto, Belli cortó con tijeras su pasaporte y aseguró que eso no le quita la nacionalidad.

Sobre su gesto Belli dijo: “Que quede claro que no me van a amilanar, no voy a dejar de ser quien soy, por no tener este documento. Este documento, además, está emitido por un gobierno que yo desconozco, porque es un gobierno que ha asesinado, que nos ha quitado la nacionalidad y nos ha llamado traidores a la patria sin ninguna razón”, aseguró.