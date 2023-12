“No querían protegerme. Querían proteger su trofeo”: Mujer secuestrada por Hamás contó su experiencia en cautiverio

No había túneles. Yarden Roman-Gat estuvo en una casa bajo vigilancia noche y día. “No querían protegerme. Querían proteger su trofeo”, declaró la fisioterapeuta de 36 años al canal estadounidense. “Pero creo que conseguí que me hicieron un poco de caso” y “eso me ayudó a sobrevivir”. No entró en detalles. Aclaró no obstante que pudo escuchar la radio y gracias a eso se enteró de que su hija y su marido se habían salvado.