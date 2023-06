Ojo al dato: no acumular la basura y otros comportamientos que una azafata revela que nunca deberían tenerse en un avión

Muchos han volado en avión más de una vez, otros no lo han hecho todavía, pero tienen la meta. Sea cual sea su caso, habrá escuchado que existen algunas recomendaciones a bordo de las aeronaves, tales como mantener el cinturón bien abrochado o no ponerse de pie en momentos como el despegue y el aterrizaje.

Sin embargo, más allá de lo obvio, hay algunos comportamientos que no se deberían tener al volar, los cuales suelen presentarse más a menudo de lo que se esperaría. Y es que a pesar de ser pequeños detalles, generan más trabajo (innecesario) para las personas que sirven en la tripulación.

En ese orden de ideas, la azafata española Ainoa Serrano aprovechó sus más de 94.900 seguidores en TikTok para compartir algunas sugerencias para quienes vuelen con frecuencia o tengan planeado hacerlo pronto . De hecho, la europea ha convertido su perfil en dicha red social en un espacio para hablar sobre temas relacionados con su profesión.

“Estas son algunas de las cosas que no debes hacer en los aviones como pasajero, o que no recomiendo”, dijo la auxiliar de vuelo sobre uno de sus contenidos más recientes publicados en la cuenta @ainoasserrano.

La primera advertencia que dio es que “no sirve” de nada acumular basura. El comentario obedece a que muchas personas reúnen todos sus desperdicios para que solo se bote todo de una vez, entonces lo que hacen es envasar o empacar los desperdicios más pequeños en botellas o bolsas más grandes.

A esta práctica, la joven respondió que muchas aerolíneas reciclan y que al hacer eso, se desaprovechan los diferentes elementos y ya no puede realizarse el proceso correcto de distribución de residuos.

Por otra parte, hizo un llamado a aquellos que tienen niños pequeños y viajan con ellos. “El avión no es un parque. Entiendo perfectamente que los vuelos para un niño deben ser terribles; por supuesto, se debe tener a los niños entretenidos, ejercitarlos, etcétera. Puedes dar un paseo sin ningún problema por el pasillo, pero lo que no puedes hacer es estar todo el vuelo para arriba y abajo con el niño a cuestas”, indicó.

La mujer, quien lleva cuatro meses ejerciendo su profesión, comentó que lo anterior se ve con regularidad y que son muchos los padres que utilizan el pasillo para caminar con sus hijos, lo que entorpece el trabajo de los auxiliares y priva a los demás pasajeros del espacio común para dirigirse al baño o estirarse.

Asimismo, otro punto que tocó tiene que ver con el uso que algunas personas le dan, consciente o inconscientemente, al botón de emergencias, ubicado generalmente en la parte de arriba de cada asiento.

“Al menos en mi compañía, el botón de llamada de emergencia es para emergencias. No me puedes estar llamando para que te traiga agua y para preguntarme si vamos a hacer Beauty free con el botón de emergencias”, recalcó.

Finalmente, el último tip que dio fue el de mantener los zapatos puestos durante todo el viaje, sea por seguridad o por higiene. “Hazme caso, no anden descalzos en el avión”, exclamó.

Los llamados de atención de Ainoa se unen a aquellas voces que se escuchan con frecuencia antes de viajar en avión. Llegar a tiempo al aeropuerto, hacer previamente el check-in, asegurar a la mascota o elegir solo lo necesario para llevar , son otros de los comentarios que se reciben en esos momentos.

A su vez, la azafata concluyó su video con algunas infidencias de su trabajo. “Vuelo aproximadamente 21 días al mes, tres horas y media de ida y otras tres horas y media de vuelta. El avión más pequeño que tenemos (en la aerolínea) porta unos 156 pasajeros, el mediano 186 y el grande 225. Para que luego me digan que yo no he visto ni atendido a mucha gente”, finalizó.