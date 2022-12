A la altura de Mariah Carey: azafata se volvió viral por cantarles a los pasajeros en pleno vuelo

Un vuelo cotidiano entre Palma y Madrid, España, se convirtió en toda una fiesta navideña gracias a una talentosa azafata que tomó la bocina del avión para realizar una interpretación de primer nivel de la famosa canción All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey.

Se conoce que la talentosa azafata de la aerolínea Iberia Express se llama Andrea y que además fue presentada por una de las pilotos de la aeronave, quien deseaba que sus pasajeros tuvieran una experiencia navideña inolvidable.

El momento fue grabado por varios pasajeros, quienes quedaron encantados con el talento de Andrea. A pesar de que los parlantes de comunicación entre la tripulación y los pasajeros no están diseñados para dar conciertos, no fue impedimento para que todos pudieran deleitarse con una demostración vocal de alto nivel.

Segundos después de que Andrea iniciara su interpretación de la mítica canción navideña, los pasajeros no se demoraron en acompañarla con las palmas, marcándole el ritmo del coro.

El video se volvió tendencia en redes sociales y ha sido fuente de comentarios de apoyo a la azafata, la mayoría resalta su talento, mientras que otros la animan a que tome la música como su nuevo objetivo profesional, ya que posee todas las capacidades para llegar lejos en la industria.

Algunos pasajeros frecuentes de la aerolínea esperan que en algún momento tengan la compañía de Andrea en los trayectos y siga demostrando su talento en las alturas.

Cabe recordar que el éxito ‘All I Want For Christmas is You’ ya ha recaudado cerca de 229 millones de dólares en ventas desde que se lanzó en el año 1994. Esta canción se ha convertido en una de las más representativas de la navidad a nivel mundial.

‘Tiktoker’ revela cuánto cuesta vivir en Miami

Por medio de TikTok, una influenciadora logró revelar algunos de los precios que deben pagar los latinos que quieren vivir en Miami, Florida, ciudad a donde llegan gran cantidad de ciudadanos de habla hispana buscando un mejor futuro.

Conocida en la red social como @florcleans, la latina contó el costo de los servicios públicos, subrayando que en la casa solo vivían ella y su esposo.

“Muchos me dicen que coloque los gastos mensuales viviendo en Estados Unidos, acá les van versión Miami. Renta 1300, letra de carro x2 560, seguro de carro x2 200, luz 130, agua cada tres meses 200, gasolina x2 semanal 80, comida mensual 350, teléfono x2 100, seguro médico 100, sunpass x2 100″, escribió los valores la tiktoker, todos obviamente en dólares.

Muchos colombianos ven en Estados Unidos la oportunidad perfecta para tener un futuro mejor. Sin embargo, antes de tomar la decisión final de viajar, es importante conocer cuál es el costo de la vida allí, para saber si es posible costear todos los gastos y que el sueño americano no termine siendo una pesadilla.

Lo primero que se debe hacer al llegar a territorio estadounidense es contratar una póliza de seguro para no tener que pagar más dinero cada vez que se acuda al médico o en caso de ser hospitalizado. Una buena póliza de seguros puede costar unos $630.000 al mes por persona, pero si la persona está trabajando y viene incluido el seguro médico, perfecto.

El portal Vivirenn.com también indicó que los gastos relacionados con el alojamiento dependen de muchos factores, tales como la ciudad a la que se decida viajar, si el barrio es caro o barato, y el estado en el que se encuentre la vivienda. Por lo general, alquilar un apartamento de tres o cuatro habitaciones en Estados Unidos cuesta unos $6,3 millones al mes. Si la idea es compartir el apartamento con más personas, este precio habrá que dividirlo entre el número de inquilinos.

Para hacer un resumen de todo, de acuerdo con el portal, el costo de la vida en Estados Unidos se sitúa entre los $7,5 millones $14,7 millones mensuales. Si la idea es costear, inicialmente, todos los gastos con los ahorros que se han logrado gracias al trabajo en Colombia, estos valores pueden cambiar.