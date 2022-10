Opiniones divididas en la OEA: ¿seguirá o no el representante de Guaidó?

Almagrro, secretario de la Organización, explicó las razones por las que el proceso de retiro de Venezuela aún no puede tomarse como finiquitado, advirtiendo que ese país aún tiene obligaciones pendientes con la OEA. Once países han presentado una solicitud para que no se siga reconociendo al representante de Guaidó.