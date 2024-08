Panamá se ofrece a darle asilo político a Maduro y a toda la cúpula del Gobierno venezolano a cambio de que deje el poder

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que su Gobierno estaría dispuesto a conceder asilo político a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro y al resto de la cúpula del chavismo, si con ello contribuye a resolver la crisis política abierta tras las recientes elecciones venezolanas en las cuales el gobierno del dictador cometió fraude electoral para no soltar el poder tras 11 años de mandato en el Palacio de Miraflores.

“Mantengo la postura en lo que Panamá pueda cooperar. Y si esa es la cuota de cooperación que tenemos que hacer, yo lo haría. Y así se lo he transmitido al presidente Lula a través de la cancillería, es que si hay que ofrecer nuestro territorio para hacer el puente, para hacer la transición de salir de Venezuela hacia un tercer país. Yo no creo que se pueda quedar en Panamá, eso me costaría a mí muchísimo venderlo a la población”, dijo el mandatario.