Papa Francisco prendió las alarmas tras cancelar su agenda y someterse a un TAC; este fue el motivo

El estado de salud del jefe de la Iglesia se ha ido deteriorando en los últimos meses, lo que lo ha obligado a desplazarse en una silla de ruedas. De hecho, el pasado 6 de noviembre el papa sostuvo un encuentro con rabinos europeos a quienes les informó que no estaba bien de salud, razón por la que no leyó el discurso que tenía previsto para ese día.

“Os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta. Pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo y que se lo lleven”, expresó Francisco en esa oportunidad.