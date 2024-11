Petro encendió la polémica en Brasil: habló de “fascismos de nuevo tipo” cuando le preguntaron por Trump y Milei; esto fue lo que dijo

Lo particular es que ese discurso lo dio cuando también le preguntaron por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Las extremas derechas, llámenle, yo le llamo fascismos de nuevo tipo, son fascismos de nuevo tipo, el fascismo italiano o alemán o español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista”, dijo Petro.

Petro despejó las dudas: dijo que no busca la reelección y sorpresivamente afirmó que no va a tener un hijo

Y avanzó en la entrevista: “Milei es de libre mercado, es el discurso que siempre echan, Trump es proteccionista, entonces hay una diversidad en los términos que hace que no puedas igualar porque la historia no es igual, en el tiempo unas circunstancias que sucedieron a mediados del siglo XX a las de hoy”.

Y concluyó:”La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en EE. UU. no podía aplaudir el genocidio de Gaza”.

“Bueno, yo creo que bien, comparado por los aplausos, pues indudablemente ganamos el aplausómetro con Milei. Pero lo que nos interesa son las ideas expresadas, las opiniones, y creo que tuvo cierta influencia en muchos de los asistentes, muchísimo más, pues no son ideas viejas, no son nada crónicas, no repiten lo que ya fracasó, abren nuevas perspectivas, unas posibilidades para el mundo que necesita resolver problemas gravísimos que pueden acabar incluso con la especie humana”, expresó Petro en diálogo con los medios de comunicación tras la plenaria del G20.