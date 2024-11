Petro lanzó pulla contra Javier Milei en plena cumbre del G20: “Indudablemente, ganamos el aplausómetro”

“Bueno, yo creo que bien, comparado por los aplausos, pues indudablemente ganamos el aplausómetro con Milei. Pero lo que nos interesa es las ideas expresadas, las opiniones, y creo que tuvo cierta influencia en muchos de los asistentes, muchísimo más, pues no son ideas viejas, no son nada crónicas, no repiten lo que ya fracasó, abren nuevas perspectivas, unas posibilidades para el mundo que necesita resolver problemas gravísimos que pueden acabar incluso con la especie humana”, dijo Petro.