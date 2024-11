Petro despejó las dudas: dijo que no busca la reelección y sorpresivamente afirmó que no va a tener un hijo

Sobre el particular, el jefe de Estado fue tajante en expresar que su administración no apoya ni presentará una “fórmula de reelección”.

“El gobierno nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección. El 7 de agosto me iré contento del Palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia”, dijo el mandatario desmintiendo rumores de su reelección. | Foto: Presidencia