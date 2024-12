Menciona también que el compromiso de Mujica con la reconciliación se ha manifestado en “múltiples pronunciamientos sobre la importancia de alcanzar acuerdos que garanticen la justicia social y la equidad, enfatizando que la violencia no es solución a las diferencias políticas”.

Gustavo Petro soltó particular declaración: dijo que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, fue fundador del M-19

“Después recorrí el mundo caminando, con pueblos, tratando de entender lo otro, lo extraño, y como demócrata radical pude entender que la diversidad no se mata. No se oculta, no se censura, sino que se hace visible, porque es nuestra gran represa”, anotó al final de su intervención.