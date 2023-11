¿Problemas económicos? Norcorea cierra misiones diplomáticas ante las continuas sanciones internacionales

El Norte seguirá tomando las “medidas diplomáticas necesarias” por el bien de sus relaciones exteriores a lago plazo, agregó sin ofrecer más detalles. (Foto de KCNA VIA KNS / AFP) | Foto: AFP

Cambios en su política exterior

El Ministerio de Exteriores norcoreano dijo el viernes que está “cerrando o abriendo nuevas misiones diplomáticas en otros países” en función de cambios no especificados en el entorno internacional y en su propia política exterior.

Las autoridades surcoreanas no pudieron confirmar de inmediato si el Norte está abriendo nuevas misiones diplomáticas fuera de sus fronteras.

En declaraciones publicadas en la web del ministerio norcoreano, un vocero que no fue identificado indicó que e s normal que los estados soberanos reubiquen sus fuerzas diplomáticas en el extranjero en base a sus intereses nacionales. El Norte seguirá tomando las “medidas diplomáticas necesarias” por el bien de sus relaciones exteriores a lago plazo, agregó sin ofrecer más detalles.